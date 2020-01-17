***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.01.2020 12:00
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFK12026 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 72
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,36
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFK12026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.073.200
İhraç Fiyatı 0,97387
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.01.2020
Kayıt Tarihi 16.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.073.200
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFK12026 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 22.073.200 TL olarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813330
BIST