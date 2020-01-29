***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 114 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.05.2020Vade (Gün Sayısı) 114Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK52022Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,96898Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.05.2020Kayıt Tarihi 21.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Öde bileşik faizi %10,62 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814970BIST