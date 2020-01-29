***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK12034 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 218.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 29.01.2020Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,78Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFK12034Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.507.800İhraç Fiyatı 0,97946Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.01.2020Kayıt Tarihi 28.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.507.800Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK12034 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 16.507.800 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815001BIST