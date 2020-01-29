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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.01.2020 11:29
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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFK12034 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 218.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,78
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFK12034
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.507.800
İhraç Fiyatı 0,97946
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.01.2020
Kayıt Tarihi 28.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.507.800
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFK12034 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 16.507.800 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815001


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DESA 5,16 25.862.406 % 12,66  
AFYON 7,74 307.881.788 % 12,50  
KRSTL 2,36 295.949.918 % 11,32  
BEYAZ 3,80 1.895.891 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7176 7,7563 % 0,07  
Frank 6,0785 6,1151 % -0,08  
Riyal 1,5811 1,5890 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.571 1.572 2,38  
Altın Gr. 301 301 0,89  
Cumhuriyet 1.988 2.018 -7,00  
Tam 1.981 2.030 -5,04  
Yarım 957 982 -2,43  
Çeyrek 480 491 -1,22  
Gümüş.Ons 17,50 17,53 0,04  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,01  
B. Petrol 59,25 59,25 0,44  
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