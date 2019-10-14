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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.10.2019 18:18
GÜNCEL HABERLER

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 250000000 TRY Yurtiçi 29.08.2019 29.08.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 260000000 TRY Yurtiçi 25.04.2019 25.04.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CANAN AYDINOL Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Vekili Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yön. Kur. Bşk. Vekili
MEHMET AKBIYIK Mali ve İdari İşler Müdürü Bankacı Mali ve İdari İşler Müdürü -




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