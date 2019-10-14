***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2019 18:18
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 250000000 TRY Yurtiçi 29.08.2019 29.08.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 260000000 TRY Yurtiçi 25.04.2019 25.04.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CANAN AYDINOL Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Vekili Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yön. Kur. Bşk. Vekili
MEHMET AKBIYIK Mali ve İdari İşler Müdürü Bankacı Mali ve İdari İşler Müdürü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793124
BIST
18:0593.981
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -5.046,43
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
18:055,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0458
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9391
En Düşük
5,8895
18:056,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0527
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
18:05284,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,37
|Açılış
|: 284,02
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12