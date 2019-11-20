***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.11.2019 14:25
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 250000000 TRY Yurtiçi 29.08.2019 29.08.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 260000000 TRY Yurtiçi 25.04.2019 25.04.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 218000000 TRY Yurtiçi 14.11.2019 14.11.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799772
BIST
16:43106.867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -662,13
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.804
16:435,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
16:436,3101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
16:43269,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 269,53
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,42
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|21.579.424
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.228.319
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|40.346.460
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.662.055
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,26
|38.617.056
|% 14,14
|
|PINSU
|2,20
|38.911.866
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,30
|157.679.693
|% -14,47
|
|METRO
|1,30
|80.211.192
|% -10,96
|
|CEOEM
|9,21
|32.663.015
|% -9,71
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|THYAO
|14,05
|1.454.226.395
|% -0,50
|
|PETKM
|3,75
|598.589.507
|% 0,27
|
|ASELS
|19,44
|430.895.968
|% 0,10
|
|GARAN
|10,21
|338.169.143
|% -0,39
|
|TKFEN
|19,10
|302.391.318
|% 0,21
|
|PETKM
|3,75
|598.589.507
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,44
|214.787.402
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,37
|300.154.230
|% -0,42
|
|HURGZ
|1,30
|157.679.693
|% -14,47
|
|THYAO
|14,05
|1.454.226.395
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3270
|7,3638
|% -0,22
|
|Frank
|5,7163
|5,7508
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5152
|1,5228
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-1,01
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-0,25
|
|Yarım
|861
|883
|-0,12
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,39
|61,39
|0,48
|
Seans Raporu
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16:55KLMSN
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 17.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 475, 479 adet işlem
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16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -750, 75 kaybederek (% -0.57 ) 131, 992
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16:54XU100
Endeks 106, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 8, 267.00 milyon TL de
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16:53BRMEN
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 751, 808 adet işlem
-
16:52DARDL
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 581 adet işlem