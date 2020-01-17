***SEKFK* *SKY* *SERVE* *SKYMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.01.2020 08:57
***SEKFK******SKY******SERVE******SKYMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SERVE, SKY, SKYMD, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813285
BIST
11:27121.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 212,07
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:275,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0098
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8667
En Düşük
5,8463
11:276,5308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:27293,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,55
|Açılış
|: 293,17
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,13
|9.875.480
|% 14,99
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|DAGHL
|5,35
|7.951.829
|% 11,92
|
|LIDFA
|4,56
|6.856.906
|% 11,76
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|MAALT
|78,55
|1.936.784
|% -6,82
|
|THYAO
|15,06
|656.269.844
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,98
|290.149.786
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|252.532.315
|% 0,75
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|PGSUS
|76,45
|156.996.079
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,98
|290.149.786
|% -1,00
|
|ISGYO
|1,83
|121.806.490
|% 2,81
|
|PETKM
|4,04
|252.532.315
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,64
|88.802.974
|% -0,61
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6459
|7,6842
|% 0,15
|
|Frank
|6,0453
|6,0817
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5575
|1,5653
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,22
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|0,21
|
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