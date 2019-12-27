***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
27.12.2019 11:20
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
24.12.2019 -26.12.2019
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgli oalrak 24.12.2019-26.12.2019 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ait bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805488
BIST
13:45113.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 269,79
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:455,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0238
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9559
En Düşük
5,9292
13:456,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0501
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6428
En Düşük
6,5741
13:45289,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,74
|Açılış
|: 289,06
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCEY
|0,48
|212.233
|% 9,09
|
|SEKUR
|5,68
|23.886.264
|% 8,60
|
|BALAT
|1,02
|134.186
|% 8,51
|
|QNBFB
|39,30
|58.461.573
|% -9,11
|
|SMART
|10,45
|158.406.419
|% -7,93
|
|QNBFL
|120,00
|11.233.512
|% -6,47
|
|FONET
|7,58
|19.209.069
|% -5,49
|
|KFEIN
|11,39
|53.639.356
|% -5,40
|
|SMART
|10,45
|158.406.419
|% -7,93
|
|BERA
|4,06
|81.399.224
|% 6,84
|
|ODAS
|2,13
|69.905.854
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|QNBFB
|39,30
|58.461.573
|% -9,11
|
|IHLGM
|1,10
|45.057.090
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|69.905.854
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|BERA
|4,06
|81.399.224
|% 6,84
|
|AKGUV
|2,24
|34.718.386
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7517
|7,7906
|% 0,78
|
|Frank
|6,0675
|6,1040
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,63
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
|