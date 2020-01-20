***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
20.01.2020 15:14
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
13.01.2020-14.01.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 13.01.2020-14.01.2020 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813548
BIST
17:28122.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.117,95
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
17:285,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0311
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
17:286,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
17:28296,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,11
|Açılış
|: 296,96
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|57.518.199
|% 20,00
|
|ISGSY
|4,87
|229.986.279
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|40.731.952
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,54
|28.006.565
|% 19,49
|
|HUBVC
|29,62
|31.942.212
|% 16,71
|
|DAGHL
|4,67
|24.720.214
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,09
|1.302.061.940
|% 0,40
|
|ISFIN
|4,22
|988.815.249
|% 7,38
|
|PETKM
|4,09
|934.632.569
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,02
|476.352.980
|% 1,00
|
|AVOD
|2,41
|462.669.068
|% 14,22
|
|ISFIN
|4,22
|988.815.249
|% 7,38
|
|PETKM
|4,09
|934.632.569
|% 2,25
|
|AVOD
|2,41
|462.669.068
|% 14,22
|
|MNDRS
|1,39
|277.888.929
|% -6,71
|
|ISGYO
|1,88
|311.557.375
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6699
|7,7084
|% 0,38
|
|Frank
|6,0847
|6,1214
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5730
|1,5808
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|3,03
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,06
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,59
|
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