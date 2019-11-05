***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2019 10:29
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796521
BIST
10:42102.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.305,38
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.470
En Düşük
101.812
10:425,7486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:426,3761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:42274,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,25
|Açılış
|: 274,41
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,90
|10.642.331
|% 19,20
|
|TGSAS
|3,48
|6.960.236
|% 9,78
|
|ASLAN
|31,46
|4.691.553
|% 7,74
|
|BUCIM
|5,29
|7.790.098
|% 7,30
|
|IZMDC
|3,67
|4.723.572
|% 5,76
|
|ODAS
|1,57
|57.169.277
|% -10,29
|
|DOKTA
|30,00
|15.185
|% -9,09
|
|KLMSN
|16,68
|16.495.944
|% -7,33
|
|ERBOS
|22,22
|7.223.980
|% -6,64
|
|QNBFL
|35,00
|170.178
|% -5,35
|
|THYAO
|12,13
|402.009.520
|% 1,59
|
|PETKM
|3,62
|121.894.757
|% 1,97
|
|GARAN
|9,66
|115.734.772
|% 1,79
|
|KRDMD
|2,29
|66.790.629
|% 0,88
|
|ASELS
|18,80
|59.142.605
|% 1,02
|
|ODAS
|1,57
|57.169.277
|% -10,29
|
|PETKM
|3,62
|121.894.757
|% 1,97
|
|THYAO
|12,13
|402.009.520
|% 1,59
|
|KRDMD
|2,29
|66.790.629
|% 0,88
|
|BJKAS
|2,16
|34.299.478
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3601
|7,3970
|% -0,13
|
|Frank
|5,7614
|5,7961
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5273
|1,5350
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|-4,20
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,17
|62,17
|0,43
|