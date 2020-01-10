***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2020 12:02
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811693
BIST
13:13118.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 478,28
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
118.669
En Düşük
117.701
13:135,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
13:136,5280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5190
13:13292,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 292,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|9,93
|5.413.686
|% 14,93
|
|RYSAS
|5,81
|85.838.364
|% 13,48
|
|RYGYO
|5,45
|66.998.091
|% 11,68
|
|MRGYO
|1,27
|51.175.105
|% 11,40
|
|GLBMD
|2,20
|13.569.009
|% 11,11
|
|BURVA
|10,62
|447.230
|% -14,97
|
|UZERB
|2,10
|17.079
|% -4,55
|
|MTRYO
|5,45
|5.202
|% -4,39
|
|IHEVA
|2,76
|58.962
|% -4,17
|
|CRDFA
|2,40
|147.455
|% -4,00
|
|ODAS
|2,85
|821.109.285
|% 10,47
|
|THYAO
|14,25
|734.433.762
|% 0,00
|
|PETKM
|3,93
|471.039.741
|% 0,51
|
|ALBRK
|1,70
|377.566.590
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,80
|302.978.182
|% 1,45
|
|ODAS
|2,85
|821.109.285
|% 10,47
|
|ALBRK
|1,70
|377.566.590
|% 3,03
|
|EKGYO
|1,50
|241.176.287
|% 2,04
|
|PETKM
|3,93
|471.039.741
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,80
|302.978.182
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6561
|7,6945
|% 0,13
|
|Frank
|6,0077
|6,0439
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5626
|1,5704
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,48
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,02
|
|Cumhuriyet
|1.949
|1.979
|3,00
|
|Tam
|1.933
|1.981
|-5,42
|
|Yarım
|934
|958
|-2,62
|
|Çeyrek
|469
|479
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|-0,11
|