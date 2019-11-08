***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.11.2019 18:19
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
2019/11/001
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 08.11.2019 KARAR NO : 2019/11/001 GÜNDEM : Sermaye Piyasası Kurulunun (II-14.1) sayılı sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği'nin ikinci bölümünün 9.maddesi gereği sorumluluk beyanı 01.01.2019-30.09.2019 Hesap dönemine ilişkin Finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun, a) Tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte-işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Murat Hakan ÇİL Tuğba TANRIKULU ÇİL (Yönetim Kurulu Başkanı) (Yönetim Kurulu Başkan Yard.) Gökhan ASLAN Doç.Dr.Yıldırım Ercan ÇALIŞ (ÜYE) (ÜYE) Mehmet ÜNAL (ÜYE)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797676
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|
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|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
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|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
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|YESIL
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|HALKB
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|500.797.501
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|PETKM
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|THYAO
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|1.809.669.064
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|KRDMD
|2,31
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|% -0,86
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|ICBCT
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|524.009.973
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|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,3459
|7,3827
|% 0,04
|
|Frank
|5,7615
|5,7963
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5336
|1,5413
|% 0,36
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-6,12
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
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|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
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|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|-0,30
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|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,04
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