***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 12.907.614.915 9.892.621.300 4.449.541.855 3.346.338.348Satışların Maliyeti28 -11.739.434.552 -9.116.353.893 -4.149.147.428 -3.125.036.831TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.168.180.363 776.267.407 300.394.427 221.301.517BRÜT KAR (ZARAR)1.168.180.363 776.267.407 300.394.427 221.301.517Genel Yönetim Giderleri29-30 -90.538.463 -75.383.590 -29.626.723 -24.630.507Pazarlama Giderleri29-30 -475.279.585 -399.385.745 -157.537.637 -135.857.298Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 672.554.124 637.139.703 188.394.157 315.694.779Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -578.172.807 -520.092.096 -164.209.423 -264.217.087ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)696.743.632 418.545.679 137.414.801 112.291.404Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 62.912.110 27.676.462 29.305.772 16.659.861Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -319.028 -214.727 -5.000 -110.767FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)759.336.714 446.007.414 166.715.573 128.840.498Finansman Giderleri33 -12.362.927 -69.288.204 -3.124.735 -48.852.618SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)746.973.787 376.719.210 163.590.838 79.987.880Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-165.041.913 -83.978.412 -36.331.741 -17.843.635Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -160.901.690 -93.004.232 -30.617.309 -27.021.329Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -4.140.223 9.025.820 -5.714.432 9.177.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)581.931.874 292.740.798 127.259.097 62.144.245DÖNEM KARI (ZARARI)581.931.874 292.740.798 127.259.097 62.144.245Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.340 1.508 787 218Ana Ortaklık Payları581.928.534 292.739.290 127.258.310 62.144.027Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 36 0,93700000 0,47100000 0,20500000 0,10000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI633.432.812 -176.417.923Dönem Karı (Zararı)581.931.874 292.740.798Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)581.931.874 292.740.798Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler239.908.490 278.584.883Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 45.527.050 29.151.284Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-11 18.364.301 14.578.687Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22-24 9.822.711 8.039.717Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-47.616.234 48.382.296Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -54.136.890 -20.905.908Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 6.520.656 69.288.204Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -5.534.091 44.081.654Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 165.041.913 83.978.412Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -3.383.547 -2.139.207Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24-26 57.686.387 52.512.040İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.456.280 -585.954.186Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -643.219.576 -986.555.316Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-26 -21.005.709 3.402.369Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -183.542.270 -174.721.311Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -6.855.558 -10.066.387Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 901.524.495 624.583.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 -25.705.484 -16.101.974Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -20.196 -1.084.328İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-22-26 -35.631.982 -25.411.117Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları807.384.084 -14.628.505Ödenen Faiz33 -6.520.656 -69.288.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -13.983.327 -11.119.203Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -153.447.289 -81.382.011YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.905.385 -70.030.645Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 4.535.530 2.805.139Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18-19 -75.857.263 -94.013.540Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 1.279.458 271.848Alınan Faiz32 54.136.890 20.905.908FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.471.767 507.819.873Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 113.653.246 617.944.740Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -106.845.616 -48.024.867Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.179.397 0Ödenen Temettüler27 -62.100.000 -62.100.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)556.055.660 261.371.305NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)556.055.660 261.371.305DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 190.106.835 217.439.028DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 746.162.495 478.810.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 746.162.495 190.106.835Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar4.416.279.427 3.879.714.686İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 928.347 620.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.415.351.080 3.879.093.773Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar142.931.836 76.820.090İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 142.931.836 76.820.090Stoklar13 1.628.800.248 1.445.257.978Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 11.711.578 4.856.020Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar26 39.075.212 57.103.932ARA TOPLAM6.984.960.796 5.653.859.541Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.984.960.796 5.653.859.541DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.078.083 1.321.863Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 51.782.895 53.496.974Maddi Duran Varlıklar18 620.838.409 582.550.834Kullanım Hakkı Varlıkları41.006.037 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.894.396 32.152.164Şerefiye20 31.194.401 31.194.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 699.995 957.763Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 77.396.091 63.817.083Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR823.995.911 733.338.918TOPLAM VARLIKLAR7.808.956.707 6.387.198.459KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 121.892.441 106.845.616İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.795.078 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.795.078 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar119.097.363 106.845.616Banka Kredileri8 113.653.246 106.845.616Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.444.117 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar4.409.212.639 3.601.512.769İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 123.698.194 63.256.068İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 4.285.514.445 3.538.256.701Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 31.179.032 39.247.726Diğer Borçlar19.877.725 29.679.178İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 968.153 333.912İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 18.909.572 29.345.266Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 6.233.180 6.253.376Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 26.621.093 19.166.692Kısa Vadeli Karşılıklar1.842.571 2.830.433Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.842.571 2.830.433Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 67.928.282 25.887.815ARA TOPLAM4.684.786.963 3.831.423.605Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.684.786.963 3.831.423.605UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar35.004.401 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.753.076 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 15.753.076 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.251.325 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 19.251.325 0Ticari Borçlar10-37 0 0Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar42.013.335 37.375.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 42.013.335 37.375.873Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 64.550.218 48.590.603Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.567.954 85.966.476TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.826.354.917 3.917.390.081ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.982.583.332 2.469.793.239Ödenmiş Sermaye27 621.000.000 621.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-54.946.943 -47.908.502Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.946.943 -47.908.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -54.946.943 -47.908.502Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 145.186.376 142.081.376Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 1.689.415.365 1.363.352.608Net Dönem Karı veya Zararı581.928.534 391.267.757Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 18.458 15.139TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.982.601.790 2.469.808.378TOPLAM KAYNAKLAR7.808.956.707 6.387.198.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.133.739.958 301.098.488 2.149.914.916 13.013 2.149.927.929Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.460.236 -1.460.236 -1.460.236Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.132.279.722 301.098.488 2.148.454.680 13.013 2.148.467.693Transferler7.925.602 231.072.886 -238.998.488 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.544.554 292.739.290 287.194.736 1.479 287.196.215Kar Payları-62.100.000 -62.100.000 -62.100.000Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -45.623.858 142.081.376 1.363.352.608 292.739.290 2.373.549.416 14.492 2.373.563.908Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.105.000 326.062.757 -329.167.757 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.038.441 581.928.534 574.890.093 3.319 574.893.412Kar Payları27 -62.100.000 -62.100.000 -62.100.000Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -54.946.943 145.186.376 1.689.415.365 581.928.534 2.982.583.332 18.458 2.982.601.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)581.931.874 292.740.798 127.259.097 62.144.245DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.038.462 -5.544.583 -2.844.241 -1.995.290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -8.798.078 -6.930.729 -3.555.301 -2.494.112Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.759.616 1.386.146 711.060 498.822Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.759.616 1.386.146 711.060 498.822Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.038.462 -5.544.583 -2.844.241 -1.995.290TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)574.893.412 287.196.215 124.414.856 60.148.955Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 3.319 1.479 789 207Ana Ortaklık Payları574.890.093 287.194.736 124.414.067 60.148.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798095BIST