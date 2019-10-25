***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -10.546 59.426 -20.516.789 421.335 12.629.814 37.066 12.666.880Transferler421.335 -421.335 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.639 -27.227 -2.588 -165 -2.753Dönem Karı (Zararı)-27.227 -27.227 -165 -27.392Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24.639 24.639 0 24.639Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 14.093 59.426 -20.095.454 -27.227 12.627.226 36.901 12.664.127Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461Transferler476.678 -476.678 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.4.2-19.7 17.213 71.690 88.903 -213 88.690Dönem Karı (Zararı)71.690 71.690 -213 71.477Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.213 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 55 59.426 -5.300.291 71.690 17.211.122 37.029 17.248.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI365.949 -55.884Dönem Karı (Zararı)71.477 -27.392Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)71.477 -27.392Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-107.778 45.940Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.2-21.1 70.416 69.227Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-257.760 28.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-21.1 -28.985 28.773Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-228.775 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.084 -46.050Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 35.452 24.726Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23.1 -39.536 -70.776Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.780 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13-24 0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.780 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 86.430 -6.010İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler487.724 -74.432Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 257.663 -172.358İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -11.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)257.663 -161.201Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-18 131.748 1.719.760İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -1.954.477İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)131.748 3.674.237Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 2.111.271 -1.498.114Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 56.648 -307.741İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)56.648 -307.741Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-17 747.698 184.021İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.984 -100İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)731.714 184.121İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.817.304 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.817.304 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları451.423 -55.884Vergi İadeleri (Ödemeleri)-64.176 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.298 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -83.000 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-83.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.371 50.612Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -40.371 50.612Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.320 25.978Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları14.949 24.634YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)242.578 -5.272NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)242.578 -5.272DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ158.951 162.775DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ401.529 157.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 401.529 158.951Finansal Yatırımlar8 29.958 27.178Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar29.958 27.178Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar29.958 27.178Ticari Alacaklar7 4.058.236 4.315.899İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.058.236 4.315.899Diğer Alacaklar1 533.083 664.831İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 533.083 664.831Stoklar11 5.748.284 7.859.554Peşin Ödenmiş Giderler12 5.778.474 2.980.127İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.778.474 2.980.127Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 24Diğer Dönen Varlıklar18 1.361.874 1.407.069İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.361.874 1.407.069ARA TOPLAM17.911.438 17.413.633TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.911.438 17.413.633DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 34.788 34.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.788 34.788Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.070.000 2.070.000Maddi Duran Varlıklar14 4.161.389 4.148.807Arazi ve Arsalar920.000 920.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar2.801.603 2.854.779Tesis, Makine ve Cihazlar343.503 275.830Taşıtlar9.509 10.596Mobilya ve Demirbaşlar81.846 82.673Özel Maliyetler4.928 4.929Peşin Ödenmiş Giderler12 121.198 50İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler121.198 50Ertelenmiş Vergi Varlığı26 70.771 114.453TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.458.146 6.368.098TOPLAM VARLIKLAR24.369.584 23.781.731KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 533.848 574.219İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar533.848 574.219Banka Kredileri468.974 524.294Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar64.874 49.925Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar7 826.508 769.860İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar826.508 769.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 67.195 118.631Diğer Borçlar10 2.551.650 2.651.886İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 1.329.985 1.314.001İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.221.665 1.337.885Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 40.953 9.365İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)40.953 9.365Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 19.099 83.274Kısa Vadeli Karşılıklar16 982.549 1.132.805Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar982.549 1.132.805ARA TOPLAM5.021.802 5.340.040TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.021.802 5.340.040UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Borçlar10 1.453.330 605.396İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.453.330 605.396Uzun Vadeli Karşılıklar16 121.794 195.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 117.746 112.508Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.048 82.567Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 524.507 481.759TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.099.631 1.282.230TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.121.433 6.622.270ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.211.122 17.122.219Ödenmiş Sermaye19.1 11.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.2 8.847.032 8.847.032Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.3 594.413 594.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.938.852 1.921.639Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.938.852 1.921.639Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.4.1 1.938.797 1.938.797Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.4.2 55 -17.158Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.5 59.426 59.426Yasal Yedekler59.426 59.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.6 -5.300.291 -5.776.969Net Dönem Karı veya Zararı71.690 476.678Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.7 37.029 37.242TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.248.151 17.159.461TOPLAM KAYNAKLAR24.369.584 23.781.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1 5.784.805 2.588.004 2.745.037 698.841Satışların Maliyeti20.2 -5.282.624 -2.160.794 -2.442.102 -649.229TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)502.181 427.210 302.935 49.612BRÜT KAR (ZARAR)502.181 427.210 302.935 49.612Genel Yönetim Giderleri21.1 -569.124 -376.852 -311.465 -171.134Pazarlama Giderleri21.2 -139.168 -128.332 41.423 -37.346Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 680.684 791.588 240.805 478.088Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -235.406 -195.636 -180.935 -114.966ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)239.167 517.978 92.763 204.254Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 0 73.720 0 60.049FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)239.167 591.698 92.763 264.303Finansman Gelirleri25.1 0 6.884 0 4.606Finansman Giderleri25.2 -63.906 -622.048 -47.198 -357.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)175.261 -23.466 45.565 -88.839Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-103.784 -3.926 -94.854 30.976Dönem Vergi (Gideri) Geliri-19.099 -5.931 -1.518 34.401Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-84.685 2.005 -93.336 -3.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)71.477 -27.392 -49.289 -57.863DÖNEM KARI (ZARARI)71.477 -27.392 -49.289 -57.863Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-213 -165 -141 -85Ana Ortaklık Payları71.690 -27.227 -49.148 -57.778Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.213 24.639 3.891 11.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.213 24.639 3.891 11.971Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.303 -6.160 -972 -2.993Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21.516 30.799 4.863 14.964Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.213 24.639 3.891 11.971TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)88.690 -2.753 -45.398 -45.892Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-213 -165 -141 -85Ana Ortaklık Payları88.903 -2.588 -45.257 -45.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795032BIST