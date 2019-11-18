***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -10.546 59.426 -20.516.789 421.335 12.629.814 37.066 12.666.880Transferler421.335 -421.335 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.746 92.757 94.503 -230 94.273Dönem Karı (Zararı)92.757 92.757 -230 92.527Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.746 1.746 0 1.746Dönem Sonu Bakiyeler21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -8.800 59.426 -20.095.454 92.757 12.724.317 36.836 12.761.153Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461Transferler476.678 -476.678 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.4.2-19.7 5.311 378.511 383.822 -398 383.424Dönem Karı (Zararı)378.511 378.511 -398 378.113Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.311 5.311 0 5.311Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.798 -11.847 59.426 -5.300.291 378.511 17.506.041 36.844 17.542.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI323.256 -951.764Dönem Karı (Zararı)378.113 92.527Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)378.113 92.527Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-163.819 55.486Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.2-21.1 105.952 103.828Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-271.811 14.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-21.1 -41.429 14.503Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-230.382 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.264 30.947Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 36.441 101.723Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23.1 16.823 -70.776Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.392 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13-24 0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.392 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -46.832 -93.792İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler149.748 -1.099.777Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -82.477 -2.705.796İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.300İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.477 -2.710.096Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-18 147.527 4.985.452İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)336.723İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)147.527 4.648.729Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 2.146.660 -7.452.622Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 175.443 -63.058İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)175.443 -63.058Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-17 861.284 4.136.247İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.693 3.862.725İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)853.591 273.522İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.098.689 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.098.689 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları364.042 -951.764Vergi İadeleri (Ödemeleri)-40.786 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-208.299 -2.156Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-208.299 -2.156Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -208.299 -2.156FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-95.612 950.199Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -95.612 950.199Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-62.277 984.174Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-33.335 -33.975YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.345 -3.721NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.345 -3.721DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ158.951 162.775DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ178.296 159.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 178.296 158.951Finansal Yatırımlar8 31.571 27.178Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar31.571 27.178Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar31.571 27.178Ticari Alacaklar7 4.398.376 4.315.899İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.398.376 4.315.899Diğer Alacaklar10 517.304 664.831İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 517.304 664.831Stoklar11 5.712.894 7.859.554Peşin Ödenmiş Giderler12 6.059.657 2.980.127İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 410.070 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.649.587 2.980.127Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 24Diğer Dönen Varlıklar18 1.385.464 1.407.069İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.385.464 1.407.069ARA TOPLAM18.283.562 17.413.633TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.283.562 17.413.633DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 34.788 34.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.788 34.788Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.070.000 2.070.000Maddi Duran Varlıklar14 4.251.152 4.148.807Arazi ve Arsalar920.000 920.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar2.775.019 2.854.779Tesis, Makine ve Cihazlar450.291 275.830Taşıtlar8.815 10.596Mobilya ve Demirbaşlar92.098 82.673Özel Maliyetler4.929 4.929Peşin Ödenmiş Giderler12 19.162 50İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19.162 50Ertelenmiş Vergi Varlığı26 136.407 114.453TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.511.509 6.368.098TOPLAM VARLIKLAR24.795.071 23.781.731KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 478.607 574.219İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar478.607 574.219Banka Kredileri462.017 524.294Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar16.590 49.925Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar7 945.303 769.860İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar945.303 769.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 32.812 118.631Diğer Borçlar10 2.681.774 2.651.886İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 1.321.694 1.314.001İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.360.080 1.337.885Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 40.953 9.365İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 40.953 9.365Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 42.487 83.274Kısa Vadeli Karşılıklar16 982.102 1.132.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar982.102 1.132.805ARA TOPLAM5.204.038 5.340.040TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.204.038 5.340.040UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Borçlar10 1.436.792 605.396İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.436.792 605.396Uzun Vadeli Karşılıklar16 154.475 195.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 151.587 112.508Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.888 82.567Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 456.881 481.759TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.048.148 1.282.230TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.252.186 6.622.270ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.506.041 17.122.219Ödenmiş Sermaye19.1 11.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.2 8.847.032 8.847.032Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.3 594.413 594.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.926.950 1.921.639Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.926.950 1.921.639Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.4.1 1.938.797 1.938.797Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.4.2 -11.847 -17.158Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.5 59.426 59.426Yasal Yedekler59.426 59.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.6 -5.300.291 -5.776.969Net Dönem Karı veya Zararı378.511 476.678Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.7 36.844 37.242TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.542.885 17.159.461TOPLAM KAYNAKLAR24.795.071 23.781.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1 8.841.400 5.366.647 3.056.595 2.778.643Satışların Maliyeti20.2 -8.149.900 -4.441.040 -2.867.276 -2.280.246TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)691.500 925.607 189.319 498.397BRÜT KAR (ZARAR)691.500 925.607 189.319 498.397Genel Yönetim Giderleri21.1 -746.869 -631.803 -177.745 -254.951Pazarlama Giderleri21.2 -203.317 -162.118 -64.149 -33.786Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 1.011.354 2.041.123 330.670 1.249.535Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -295.651 -632.150 -60.245 -436.514ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)457.017 1.540.659 217.850 1.022.681Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 0 73.720 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)457.017 1.614.379 217.850 1.022.681Finansman Gelirleri25.1 0 16.502 0 9.618Finansman Giderleri25.2 -82.017 -1.622.211 -18.111 -1.000.163SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)375.000 8.670 199.739 32.136Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.113 83.857 106.897 87.783Dönem Vergi (Gideri) Geliri-42.487 -5.670 -23.388 261Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri45.600 89.527 130.285 87.522SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)378.113 92.527 306.636 119.919DÖNEM KARI (ZARARI)378.113 92.527 306.636 119.919Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-398 -230 -185 -65Ana Ortaklık Payları378.511 92.757 306.821 119.984Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.311 1.746 -11.902 -22.893Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.639 2.182 -14.877 -28.617Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.328 -436 2.975 5.724Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.328 -436 2.975 5.724Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.311 1.746 -11.902 -22.893TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)383.424 94.273 294.734 97.026Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-398 -230 -185 -65Ana Ortaklık Payları383.822 94.503 294.919 97.091http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799510BIST