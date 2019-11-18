***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor
18.11.2019 18:11
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -10.546 59.426 -20.516.789 421.335 12.629.814 37.066 12.666.880
Transferler
421.335 -421.335 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.746 92.757 94.503 -230 94.273
Dönem Karı (Zararı)
92.757 92.757 -230 92.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.746 1.746 0 1.746
Dönem Sonu Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -8.800 59.426 -20.095.454 92.757 12.724.317 36.836 12.761.153
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461
Transferler
476.678 -476.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.4.2-19.7 5.311 378.511 383.822 -398 383.424
Dönem Karı (Zararı)
378.511 378.511 -398 378.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.311 5.311 0 5.311
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.798 -11.847 59.426 -5.300.291 378.511 17.506.041 36.844 17.542.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
323.256 -951.764
Dönem Karı (Zararı)
378.113 92.527
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
378.113 92.527
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-163.819 55.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 105.952 103.828
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-271.811 14.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 -41.429 14.503
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-230.382 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.264 30.947
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 36.441 101.723
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 16.823 -70.776
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.392 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13-24 0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.392 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -46.832 -93.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
149.748 -1.099.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -82.477 -2.705.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.477 -2.710.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 147.527 4.985.452
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
336.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
147.527 4.648.729
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.146.660 -7.452.622
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 175.443 -63.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
175.443 -63.058
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 861.284 4.136.247
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.693 3.862.725
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
853.591 273.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.098.689 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.098.689 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
364.042 -951.764
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-40.786 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-208.299 -2.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-208.299 -2.156
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -208.299 -2.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.612 950.199
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -95.612 950.199
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.277 984.174
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-33.335 -33.975
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.345 -3.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.345 -3.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
158.951 162.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
178.296 159.054
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 178.296 158.951
Finansal Yatırımlar
8 31.571 27.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.571 27.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
31.571 27.178
Ticari Alacaklar
7 4.398.376 4.315.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.398.376 4.315.899
Diğer Alacaklar
10 517.304 664.831
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 517.304 664.831
Stoklar
11 5.712.894 7.859.554
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.059.657 2.980.127
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 410.070 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.649.587 2.980.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 24
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.385.464 1.407.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.385.464 1.407.069
ARA TOPLAM
18.283.562 17.413.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.283.562 17.413.633
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 34.788 34.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.788 34.788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.070.000 2.070.000
Maddi Duran Varlıklar
14 4.251.152 4.148.807
Arazi ve Arsalar
920.000 920.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
2.775.019 2.854.779
Tesis, Makine ve Cihazlar
450.291 275.830
Taşıtlar
8.815 10.596
Mobilya ve Demirbaşlar
92.098 82.673
Özel Maliyetler
4.929 4.929
Peşin Ödenmiş Giderler
12 19.162 50
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.162 50
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 136.407 114.453
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.511.509 6.368.098
TOPLAM VARLIKLAR
24.795.071 23.781.731
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 478.607 574.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
478.607 574.219
Banka Kredileri
462.017 524.294
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.590 49.925
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
7 945.303 769.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
945.303 769.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 32.812 118.631
Diğer Borçlar
10 2.681.774 2.651.886
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.321.694 1.314.001
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.360.080 1.337.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 40.953 9.365
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 40.953 9.365
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 42.487 83.274
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 982.102 1.132.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
982.102 1.132.805
ARA TOPLAM
5.204.038 5.340.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.204.038 5.340.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
10 1.436.792 605.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.436.792 605.396
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 154.475 195.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 151.587 112.508
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.888 82.567
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 456.881 481.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.048.148 1.282.230
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.252.186 6.622.270
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.506.041 17.122.219
Ödenmiş Sermaye
19.1 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 594.413 594.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.926.950 1.921.639
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.926.950 1.921.639
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 1.938.797 1.938.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 -11.847 -17.158
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -5.300.291 -5.776.969
Net Dönem Karı veya Zararı
378.511 476.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 36.844 37.242
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.542.885 17.159.461
TOPLAM KAYNAKLAR
24.795.071 23.781.731
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20.1 8.841.400 5.366.647 3.056.595 2.778.643
Satışların Maliyeti
20.2 -8.149.900 -4.441.040 -2.867.276 -2.280.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
691.500 925.607 189.319 498.397
BRÜT KAR (ZARAR)
691.500 925.607 189.319 498.397
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -746.869 -631.803 -177.745 -254.951
Pazarlama Giderleri
21.2 -203.317 -162.118 -64.149 -33.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 1.011.354 2.041.123 330.670 1.249.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -295.651 -632.150 -60.245 -436.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
457.017 1.540.659 217.850 1.022.681
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 0 73.720 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
457.017 1.614.379 217.850 1.022.681
Finansman Gelirleri
25.1 0 16.502 0 9.618
Finansman Giderleri
25.2 -82.017 -1.622.211 -18.111 -1.000.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
375.000 8.670 199.739 32.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.113 83.857 106.897 87.783
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-42.487 -5.670 -23.388 261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
45.600 89.527 130.285 87.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
378.113 92.527 306.636 119.919
DÖNEM KARI (ZARARI)
378.113 92.527 306.636 119.919
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-398 -230 -185 -65
Ana Ortaklık Payları
378.511 92.757 306.821 119.984
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.311 1.746 -11.902 -22.893
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.639 2.182 -14.877 -28.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.328 -436 2.975 5.724
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.328 -436 2.975 5.724
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.311 1.746 -11.902 -22.893
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
383.424 94.273 294.734 97.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-398 -230 -185 -65
Ana Ortaklık Payları
383.822 94.503 294.919 97.091
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799510
BIST