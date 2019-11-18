***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteKONAK VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2019 3.DÖNEMİNE AİT GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN EKİ OLARAK VERİLEN GELİR TABLOSUMali Tablonun Verilme Tarihi18/11/2019Açıklamalar2019 3.DÖNEMİNE AİT GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN EKİ OLARAK VERİLEN GELİR TABLOSU EKTEDİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799497BIST