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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

13.12.2019 16:35
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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       İLGİ: 13.12.2019 TARİH VE BİAŞ-2-9420 SAYILI BORSA İSTANBUL YAZISI
 
ŞİRKETİMİZİN HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN DIŞI FİYAT HAREKETLERİNİ ETKİLEYECEK,  
ŞİRKETİMİZİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ 13 ARALIK  2019 TARİHİ (BUGÜN) İTİBARİYLE 
KAMUYA BİLDİRDİKLERİMİZ HARİCİNDE HENÜZ AÇIKLANMAMIŞ ÖZEL BİR DURUMUN BULUNMADIĞINI,
    BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİZ.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803407


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