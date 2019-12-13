***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİLGİ: 13.12.2019 TARİH VE BİAŞ-2-9420 SAYILI BORSA İSTANBUL YAZISIŞİRKETİMİZİN HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN DIŞI FİYAT HAREKETLERİNİ ETKİLEYECEK,ŞİRKETİMİZİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ 13 ARALIK 2019 TARİHİ (BUGÜN) İTİBARİYLEKAMUYA BİLDİRDİKLERİMİZ HARİCİNDE HENÜZ AÇIKLANMAMIŞ ÖZEL BİR DURUMUN BULUNMADIĞINI,BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİZ.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803407BIST