***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGAYRİMENKUL PROJELERİMİZ HAKKINDA1- Şirketimiz aktiflerinde yer alan İzmir ili Konak İlçesi Mersinli Mahallesi Kazancı Mevkiindeki 264 Pafta, 1509 Ada, 14 Parsel numarası ile kayıtlı ihtiyaç fazlası ve atıl durumdaki Depo amaçlı kullanılan 5(beş) katlı binamızın satılması için karar almış bulunmaktayız. Söz konusu taşınmazımız için 2.200.000 TL. satış bedeli tespiti yaparak, bölge genelindeki satış kanalları ile gerekli girişimleri başlatmış bulunmaktayız.Diğer taraftan2- 06-01-2016 ve 04-03-2016 tarihlerinde özel durum açıklamalarımızda, Şirket aktifinde yer almakla birlikte kullanımda olmayan konut + ticari imarlı Aydın ili, Germencik ilçesi, - pafta, 147 ada, 18 parselde yatırım amacıyla bulunan deponun 16-11-2015 tarih ve 016523 sayı ile Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapmış olduğumuz "Kentsel dönüşüm kapsamına alınması " müracaatı 05-01-2016 tarih ve 13416472-502.01-E.19 sayı numarası ile ilgili müdürlük tarafından "Kentsel Dönüşüm" kapsamına alınması onaylanmış olduğunu bildirilmiştik.Bu bağlamda ülke ekonomisindeki finansal gelişmeler doğrultusunda gayrimenkul piyasalarındaki pozitif beklentiler ile birlikte, yukarıdaki belirtmiş olduğumuz gayrimenkul projesine başlama kararı almış bulunmaktayız. Söz konusu proje, ofis ve konutların yer aldığı 32 bağımsız bölümden oluşmaktadır.Projenin finansmanı, pazarlanması ve teknik detaylarına ilişkin açıklamalarımızı devam eden süreçte kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811968BIST