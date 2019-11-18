***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.11.2019 18:13
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799514
BIST
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
18:056,3656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3656
En Düşük
6,3281
18:05271,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,70
|Açılış
|: 271,57
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,73
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4186
|7,4558
|% 0,40
|
|Frank
|5,7872
|5,8220
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|4,72
|
|Altın Gr.
|271
|272
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|-1,07
|
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