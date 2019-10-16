SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
16.10.2019 11:12
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Tarih
16/10/2019
Sayı
2019-53
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=53
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793439
BIST
13:2893.739
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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94.391
En Düşük
93.094
13:285,9022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0146
|Açılış
|: 5,9030
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|Önceki Kapanış
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5,9326
En Düşük
5,8834
13:286,5133
En Yüksek
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|: -0,26%
|| -0,0170
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5515
En Düşük
6,4930
13:28281,43
En Yüksek
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|Açılış
|: 281,43
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|Önceki Kapanış
|: 281,63
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283,02
En Düşük
280,65