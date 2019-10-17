SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
17.10.2019 19:54
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Tarih
17/10/2019
Sayı
2019-54
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793852
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 759,01
|Açılış
|: 94.134
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|Önceki Kapanış
|: 94.137
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95.090
En Düşük
93.032
18:055,8375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0468
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
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5,9312
En Düşük
5,8197
18:056,5024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0167
|Açılış
|: 6,5150
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|Önceki Kapanış
|: 6,5100
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6,6051
En Düşük
6,4816
18:05280,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,44
|Açılış
|: 280,48
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|Önceki Kapanış
|: 281,92
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285,08
En Düşük
280,35