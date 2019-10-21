SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
21.10.2019 18:46
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Tarih
21/10/2019
Sayı
2019-55
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794160
BIST
18:0597.324
En Yüksek
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|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
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|Önceki Kapanış
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98.526
En Düşük
97.172
18:055,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0606
|Açılış
|: 5,8270
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|Önceki Kapanış
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5,8673
En Düşük
5,7811
18:056,5271
En Yüksek
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|: 0,85%
|| 0,0550
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 6,4500
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6,5426
En Düşük
6,4522
18:05279,32
En Yüksek
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|Açılış
|: 279,32
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|Önceki Kapanış
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280,40
En Düşük
277,29