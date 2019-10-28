***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 5.209.659 378.777 70.732 131.481Satışların Maliyeti19 -3.370.954 -306.641 -21.517 -41.596TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19 1.838.705 72.136 49.215 89.885BRÜT KAR (ZARAR)1.838.705 72.136 49.215 89.885Genel Yönetim Giderleri20 -612.406 -592.994 -196.920 -171.649Pazarlama Giderleri20 -23.534 -597.587 0 -127.725Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.093.564 486.829 289.526 248.287Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -500.541 -106.986 -40.151 -27.931ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22 1.795.788 -738.602 101.670 10.867Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 3.016.390 0 8.342Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -164 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.795.788 2.277.624 101.670 19.209Finansman Giderleri24 -657.230 -488.012 -276.418 -66.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.138.558 1.789.612 -174.748 -47.386Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri43.985 -47.572 16.819 95.274Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 43.985 -47.572 16.819 95.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.182.543 1.742.040 -157.929 47.888DÖNEM KARI (ZARARI)1.182.543 1.742.040 -157.929 47.888Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18 1.182.543 1.742.040 -157.929 47.888Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,10000000 0,15000000 -0,01000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 18 0,10000000 0,15000000 -0,01000000 0,00000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI623.032 -236.235Dönem Karı (Zararı)18 1.182.543 1.742.040Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler658.644 423.831Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 17.426 -2.534Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler250.420 78.825Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-25 250.420 98.983Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-25 0 -20.158Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler438.320 299.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 438.320 84.812Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 215.156Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -47.522 47.572İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.985.310 -2.609.916Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler197.081 -3.404.249İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 -3.531.637İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 197.081 127.388Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.892.921 310.626İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.892.921 310.626Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 217.843Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 22.214 172.434Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-317.783 100.827İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)279.550İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -317.783 -178.723Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -33.186 45.506Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.685 -37.344İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17 0 -60.159İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17 35.685 22.815Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 3.600 -15.559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-144.123 -444.045Alınan Faiz23 767.155 207.810YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.542 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.542 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.542 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-625.880 534.414İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.030.255Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 1.030.255Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-625.880 -495.841Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6-24 -625.880 -495.841Ödenen FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.390 298.179NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.390 298.179DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.526 20.131DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.136 318.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 15.136 20.526Ticari Alacaklar7 7.374.636 7.571.717İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.374.636 7.571.717Diğer Alacaklar8 2.535.168 1.675.866İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar899.717 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.635.451 1.675.866Stoklar9 0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 614 22.828İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10-26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 614 22.828Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 337 310Diğer Dönen Varlıklar17 1.513.626 32.133İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.513.626 32.133ARA TOPLAM11.439.517 9.323.380TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.439.517 9.323.380DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 1.518.614 1.572.213Binalar1.478.081 1.503.837Taşıtlar25.371 46.269Mobilya ve Demirbaşlar15.162 22.107Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 36.246 37.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 36.246 37.401Ertelenmiş Vergi Varlığı25 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.554.860 1.609.614TOPLAM VARLIKLAR12.994.377 10.932.994KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.599.600 2.568.250İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.599.600 2.568.250Banka Kredileri6 2.599.600 2.568.250Ticari Borçlar7 421.413 739.196İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar421.413 739.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 180.521 213.707Diğer Borçlar8 25.282 1.240.737İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 628.583İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.282 612.154Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 5.044 1.445İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 5.044 1.445Kısa Vadeli Karşılıklar16 533.945 63.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar56.529 40.665Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar477.416 23.113Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.032.069 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.032.069 0ARA TOPLAM5.797.874 4.827.113TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.797.874 4.827.113UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar57.394 89.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 57.394 89.241Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 112.754 160.276TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.148 249.517TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.968.022 5.076.630ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.026.355 5.856.364Ödenmiş Sermaye18 11.559.492 11.559.492Sermaye Düzeltme Farkları18 23.398 23.398Geri Alınmış Paylar (-)18 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 406.360 406.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 1.256.521 1.269.074Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.256.521 1.269.074Maddi Duran Varlık Yeniden Değerle 1.257.381 1.263.911Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -47.340 -41.317Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 46.480 46.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 689.799 689.799Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı18 689.799 689.799Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -8.091.758 -11.213.205Net Dönem Karı veya Zararı18 1.182.543 3.121.446TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.026.355 5.856.364TOPLAM KAYNAKLAR12.994.377 10.932.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395Düzeltmelerden Sonraki Tutar18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395Transferler18 -3.172.494 3.172.494Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 -34.445 177.274 142.829 142.829Dönem Karı (Zararı)1.742.040 1.742.040 1.742.040Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)18 509.281 406.360 915.641 915.641Dönem Sonu Bakiyeler18 11.559.492 23.398 406.360 -42.045 1.270.586 46.480 689.799 -11.213.205 1.742.040 4.482.905 4.482.905Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364Düzeltmelerden Sonraki Tutar18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364Transferler3.121.446 -3.121.446Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 -6.023 -6.530 -12.553 -12.553Dönem Karı (Zararı)18 1.182.543 1.182.543 1.182.543Dönem Sonu Bakiyeler11.559.492 23.398 406.360 -47.340 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 1.182.543 7.026.355 7.026.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 1.182.543 1.742.040 -157.929 47.888DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar25 -9.791 111.407 -4.209 37.290Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25 -6.530 177.274 0 98.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -6.023 -34.445 -5.396 -50.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.762 -31.422 1.187 -10.518Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 1.437 -39.000