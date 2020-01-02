***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Sayın Taner Mirza 26.12.2019 tarihinde,Yönetim Kurulu üyeliği ve Komitelerden istifa etmiştir.Saygılarımızla,SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807125BIST