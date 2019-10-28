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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.10.2019 16:05
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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2019
Karar Sayısı
13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ:   28.10.2019
KARAR SAYISI:   2019.13
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1.SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, ara dönem Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporumuz ektedir.
a) 30.09.2019 tarihli ara dönem Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolide olmayan finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,  
                                               
Mustafa Uğur Bayraktar                                Onur Öztürk Otmanlı 
Yönetim Kurulu Başkanı                               Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı               
Fehmi Akın                                                               Taner Mirza                                        
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve                        Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi                      Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
   
Sayım Engür
Mali İşler Koordinatörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795254


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Sterlin 7,3780 7,4150 % 0,23  
Frank 5,7643 5,7990 % 0,27  
Riyal 1,5275 1,5351 % 0,14  
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Alış Satış %  
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Cumhuriyet 1.825 1.852 4,00  
Tam 1.813 1.859 0,52  
Yarım 877 899 0,25  
Çeyrek 440 450 0,13  
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Gümüş Gr. 3,28 3,28 -0,01  
B. Petrol 61,20 61,20 -0,39  
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