***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMesir Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/11/2019AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 -30.09.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi Mesir vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş ayrıntılı gelir tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799267BIST