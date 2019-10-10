***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 18:02
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/07/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı dava ile ilgili olarak 09.10.2019 tarihinde görülen duruşma sonucunda Karar düzeltme talebi ile yargıtaya gönderilen dosyanın dönüşünün beklenmesine, Bu celsede tebliğ edilen bilirkişi raporuna karşı beyan ve davanın esası hakkında itirazlar için beyan hazırlayarak sunmak üzere 2'şer hafta süre verilmesine, Davacı vekiline mütaala ile ilgili beyanda bulunmak üzere 2 hafta yasal süre verilmesine, bu nedenle duruşmanın 29 Ocak 2020 günü saat 10:10 ' bırakılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792382
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