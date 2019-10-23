***SISE* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Amerika'daki doğal soda yatırımı ile ilgili olarakSoda Sanayii A.Ş.'nin %100 iştirak ettiği Sisecam Chemicals USA Inc. şirketinin Amerika'daki kuruluşu ve bu şirketin dePacific Soda LLC.'ye olan %50 oranında iştirakine ilişkin tüm işlemler tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794310BIST