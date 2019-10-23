***SISE* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2019 08:41
***SISE******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SISE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Amerika'daki doğal soda yatırımı ile ilgili olarak
Soda Sanayii A.Ş.'nin %100 iştirak ettiği Sisecam Chemicals USA Inc. şirketinin Amerika'daki kuruluşu ve bu şirketin de
Pacific Soda LLC.'ye olan %50 oranında iştirakine ilişkin tüm işlemler tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794310
BIST
10:5898.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 855,09
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.289
En Düşük
98.637
10:585,7878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:586,4421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0216
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4689
En Düşük
6,4282
10:58277,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 277,91
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,00
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|9,98
|59.531
|% 10,77
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|MARKA
|0,79
|3.635.443
|% 9,72
|
|EGCYO
|0,14
|23
|% 7,69
|
|SANKO
|4,08
|5.077.752
|% 7,37
|
|PRZMA
|3,90
|50.799
|% -6,92
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|ATSYH
|0,56
|930
|% -5,08
|
|PRKME
|2,67
|969.909
|% -3,26
|
|THYAO
|11,66
|268.776.350
|% 0,78
|
|GARAN
|9,52
|145.119.119
|% 2,15
|
|DOAS
|8,91
|127.550.104
|% 4,21
|
|AKBNK
|7,09
|123.635.606
|% 0,42
|
|ISFIN
|2,32
|90.623.490
|% 2,65
|
|ISFIN
|2,32
|90.623.490
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,23
|43.177.715
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,18
|64.559.933
|% 1,40
|
|THYAO
|11,66
|268.776.350
|% 0,78
|
|AKBNK
|7,09
|123.635.606
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4299
|7,4671
|% -0,36
|
|Frank
|5,8274
|5,8625
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5389
|1,5466
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,23
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,45
|59,45
|-0,25
|
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