***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 1.936.462 3.012.344 587.208 1.452.416DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 71.535 185.532 -24.450 125.127Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)86.692 215.876 -28.537 146.316Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6 93 -14 63Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar117 0 -276 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.280 -30.437 4.377 -21.252Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 389.064 1.402.379 -216.578 1.016.452Yabancı Para Çevrim Farkları315.006 1.402.955 -249.187 1.017.034Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-1.277 427 -418 -297Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)96.493 -1.330 42.312 -386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.158 327 -9.285 101DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)460.599 1.587.911 -241.028 1.141.579TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.397.061 4.600.255 346.180 2.593.995Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar586.957 1.049.420 142.312 519.811Ana Ortaklık Payları1.810.104 3.550.835 203.868 2.074.184Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 6.977.759 3.164.017Finansal Yatırımlar7 451.104 221.911Ticari Alacaklar10, 38 3.607.625 3.234.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 6.889 2.292İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.600.736 3.232.295Diğer Alacaklar11, 38 206.575 48.565İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 609 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 205.966 48.565Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 16.599 0Türev Araçlar12 70.414 0Stoklar13 3.659.470 3.006.188Peşin Ödenmiş Giderler14 309.773 305.390Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 61.731 34.028Diğer Dönen Varlıklar27 397.389 299.507ARA TOPLAM15.758.439 10.314.193Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 204 204TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.758.643 10.314.397DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.424.554 2.383.790Ticari Alacaklar10 167 299Diğer Alacaklar11 13.960 26.798Türev Araçlar12 630.518 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 617.616 626.895Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 730.357 729.968Maddi Duran Varlıklar18 13.331.270 12.177.322Kullanım Hakkı Varlıkları19 282.316 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20, 21 611.041 580.100Şerefiye21 288.134 274.084Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 322.907 306.016Peşin Ödenmiş Giderler14 271.711 185.020Ertelenmiş Vergi Varlığı36 967.808 779.449Diğer Duran Varlıklar27 444.603 4.603TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.325.921 17.494.244TOPLAM VARLIKLAR36.084.564 27.808.641KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 4.578.169 1.899.428Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 2.936.087 1.203.331Diğer Finansal Yükümlülükler9 937.384 572.660Ticari Borçlar10, 38 1.520.171 1.657.192İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 71.179 72.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.448.992 1.585.037Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 72.498 55.947Diğer Borçlar11, 38 101.593 53.400İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 5.057 2.639İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 96.536 50.761Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 26.559 0Türev Araçlar12 112.075 280Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 95.696 99.881Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 17.229 70.092Kısa Vadeli Karşılıklar23, 25 272.921 174.098Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 287.763 218.850ARA TOPLAM10.958.145 6.005.159TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.958.145 6.005.159UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 5.858.696 4.333.624Diğer Borçlar11 24.430 1.244Türev Araçlar12 424.119 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 61.748 66.855Uzun Vadeli Karşılıklar25 441.999 400.746Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 257.879 288.027TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.068.871 5.090.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.027.016 11.095.655ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 13.730.646 12.696.168Ödenmiş Sermaye2.250.000 2.250.000Sermaye Düzeltme Farkları181.426 181.426Paylara İlişkin Primler (İskontolar)527 527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.059.384 2.004.509Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.059.384 2.004.509Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.073.049 2.018.108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.665 -13.599Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.957.840 1.581.229Yabancı Para Çevrim Farkları1.900.393 1.579.362Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)56.568 -219Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)879 2.086Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)879 2.086Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler187.643 158.437Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.734.844 4.127.928Net Dönem Karı veya Zararı1.358.982 2.392.112Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 4.326.902 4.016.818TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.057.548 16.712.986TOPLAM KAYNAKLAR36.084.564 27.808.641Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 13.216.042 11.083.449 4.598.671 4.301.728Satışların Maliyeti29 -8.869.161 -7.362.227 -3.057.418 -2.804.031TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.346.881 3.721.222 1.541.253 1.497.697BRÜT KAR (ZARAR)4.346.881 3.721.222 1.541.253 1.497.697Genel Yönetim Giderleri30, 31 -726.982 -614.345 -231.017 -243.439Pazarlama Giderleri30, 31 -1.734.784 -1.347.510 -602.628 -517.385Araştırma ve Geliştirme Giderleri30, 31 -56.274 -53.735 -17.783 -17.536Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 570.363 1.133.581 111.772 674.638Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -361.012 -582.204 -75.690 -311.041Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 75.396 79.808 28.093 30.225ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.113.588 2.336.817 754.000 1.113.159Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 407.154 1.274.207 43.949 814.437Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -82.248 -64.437 -46.012 -61.093TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 3.612 -29.692 28.778 -29.692İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)33 0 -89.502 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)33 0 138.358 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.442.106 3.565.751 780.715 1.836.811Finansman Gelirleri34 1.679.966 1.800.048 741.933 1.095.839Finansman Giderleri34 -2.218.292 -2.179.963 -901.981 -1.382.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.903.780 3.185.836 620.667 1.550.307Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32.682 -173.492 -33.459 -97.891Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -187.906 -437.040 -17.206 -230.438Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 220.588 263.548 -16.253 132.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.936.462 3.012.344 587.208 1.452.416DÖNEM KARI (ZARARI)1.936.462 3.012.344 587.208 1.452.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 577.480 937.816 156.374 420.917Ana Ortaklık Payları28 1.358.982 2.074.528 430.834 1.031.499Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,60400000 0,92200000 0,19150000 0,45840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.078.338 889.683Dönem Karı (Zararı)28 1.936.462 3.012.344Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.189.172 -188.573Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18, 19, 20 994.279 772.887Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 10, 11, 13 6.204 58.832Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23, 25 171.423 197.549Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8, 32, 34, 38 479.426 121.823Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32, 34 -30.283 -172.783Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7, 33 -317.990 -1.250.805Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -75.396 -79.808Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 -32.682 173.492Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -6.916 -7.821Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler27 1.107 -1.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.154.701 -1.434.509Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32, 38 -294.272 -689.426Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11, 16, 32, 38 -158.433 -8.768Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -16.599 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12, 34 29.249 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -659.039 -993.226Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32 -122.851 449.873Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 26.559 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11, 14, 27, 38 60.560 11.246Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12, 34 -36.339 -11.995İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14, 27 16.464 -192.213Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.970.933 1.389.262Ödenen Faiz8, 32, 34, 38 -558.267 -249.612Alınan Faiz32, 34, 38 0 60.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -32.012 -31.723Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -302.316 -278.551YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.793.567 -1.750.848Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları11 0 -465.253Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7, 33 34.543 5.482Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -67.879 -9.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8, 18, 20 45.662 58.635Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 11, 18, 20, 33 -1.662.756 -1.477.979Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -389 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 7.100 7.099Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -808.534 -1.490.284Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler3, 14 719.825 1.322.517Alınan Temettüler16 105.532 81.560Alınan Faiz6, 7, 33, 34 244.094 197.372Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10, 11, 27 -410.765 19.596FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.148.812 -476.441Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -51.242 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 11.643.799 5.545.216Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8, 34 -6.774.669 -5.564.203Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -49.170 -645Ödenen Temettüler28 -619.906 -456.809YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.433.583 -1.337.606Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi377.024 1.720.295NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.810.607 382.689DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.164.067 3.460.013DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.974.674 3.842.702Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.624.971 1.225.420 9.836.574 3.225.841 13.062.415Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-22.072 -22.072 -5.545 -27.617Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.602.899 1.225.420 9.814.502 3.220.296 13.034.798Transferler43.074 1.182.346 -1.225.420 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)120.494 1.342.834 12.979 2.074.528 3.550.835 1.049.420 4.600.255Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-991 56.906 55.915 -54.659 1.256Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-300.000 -300.000 -156.809 -456.809Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış1.343 2.977 4.320 -4.320 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)23.554 23.554 5.320 28.874Dönem Sonu Bakiyeler2.250.000 181.426 527 1.681.887 2.220.660 158.437 4.581.661 2.074.528 13.149.126 4.059.248 17.208.374Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.585.402 158.437 4.231.128 2.325.840 12.737.269 3.989.505 16.726.774Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-18.410 -18.410 -2.697 -21.107Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-4.173 -103.200 66.272 -41.101 27.313 -13.788Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.109.518 2.392.112 12.677.758 4.014.121 16.691.879Transferler-21.157 29.206 2.384.063 -2.392.112 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)53.354 397.768 1.358.982 1.810.104 586.957 2.397.061Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı36 36 4.444 4.480Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-400.000 -400.000 -219.906 -619.906Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış1.521 49.993 51.514 -51.514 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-408.766 -408.766 -7.200 -415.966Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.059.384 1.957.840 187.643 5.734.844 1.358.982 13.730.646 4.326.902 18.057.548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795007BIST