***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor
25.10.2019 18:56
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 1.936.462 3.012.344 587.208 1.452.416
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 71.535 185.532 -24.450 125.127
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
86.692 215.876 -28.537 146.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 93 -14 63
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
117 0 -276 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.280 -30.437 4.377 -21.252
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 389.064 1.402.379 -216.578 1.016.452
Yabancı Para Çevrim Farkları
315.006 1.402.955 -249.187 1.017.034
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.277 427 -418 -297
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
96.493 -1.330 42.312 -386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.158 327 -9.285 101
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
460.599 1.587.911 -241.028 1.141.579
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.397.061 4.600.255 346.180 2.593.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
586.957 1.049.420 142.312 519.811
Ana Ortaklık Payları
1.810.104 3.550.835 203.868 2.074.184
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.977.759 3.164.017
Finansal Yatırımlar
7 451.104 221.911
Ticari Alacaklar
10, 38 3.607.625 3.234.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 6.889 2.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.600.736 3.232.295
Diğer Alacaklar
11, 38 206.575 48.565
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 609 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 205.966 48.565
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 16.599 0
Türev Araçlar
12 70.414 0
Stoklar
13 3.659.470 3.006.188
Peşin Ödenmiş Giderler
14 309.773 305.390
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 61.731 34.028
Diğer Dönen Varlıklar
27 397.389 299.507
ARA TOPLAM
15.758.439 10.314.193
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 204 204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.758.643 10.314.397
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 2.424.554 2.383.790
Ticari Alacaklar
10 167 299
Diğer Alacaklar
11 13.960 26.798
Türev Araçlar
12 630.518 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 617.616 626.895
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 730.357 729.968
Maddi Duran Varlıklar
18 13.331.270 12.177.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 282.316 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20, 21 611.041 580.100
Şerefiye
21 288.134 274.084
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 322.907 306.016
Peşin Ödenmiş Giderler
14 271.711 185.020
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 967.808 779.449
Diğer Duran Varlıklar
27 444.603 4.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.325.921 17.494.244
TOPLAM VARLIKLAR
36.084.564 27.808.641
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.578.169 1.899.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.936.087 1.203.331
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 937.384 572.660
Ticari Borçlar
10, 38 1.520.171 1.657.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 71.179 72.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.448.992 1.585.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 72.498 55.947
Diğer Borçlar
11, 38 101.593 53.400
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 5.057 2.639
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 96.536 50.761
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 26.559 0
Türev Araçlar
12 112.075 280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 95.696 99.881
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 17.229 70.092
Kısa Vadeli Karşılıklar
23, 25 272.921 174.098
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 287.763 218.850
ARA TOPLAM
10.958.145 6.005.159
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.958.145 6.005.159
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.858.696 4.333.624
Diğer Borçlar
11 24.430 1.244
Türev Araçlar
12 424.119 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 61.748 66.855
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 441.999 400.746
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 257.879 288.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.068.871 5.090.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.027.016 11.095.655
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 13.730.646 12.696.168
Ödenmiş Sermaye
2.250.000 2.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
181.426 181.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527 527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.059.384 2.004.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.059.384 2.004.509
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.073.049 2.018.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.665 -13.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.957.840 1.581.229
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.900.393 1.579.362
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
56.568 -219
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
879 2.086
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
879 2.086
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.643 158.437
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.734.844 4.127.928
Net Dönem Karı veya Zararı
1.358.982 2.392.112
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 4.326.902 4.016.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.057.548 16.712.986
TOPLAM KAYNAKLAR
36.084.564 27.808.641
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 13.216.042 11.083.449 4.598.671 4.301.728
Satışların Maliyeti
29 -8.869.161 -7.362.227 -3.057.418 -2.804.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.346.881 3.721.222 1.541.253 1.497.697
BRÜT KAR (ZARAR)
4.346.881 3.721.222 1.541.253 1.497.697
Genel Yönetim Giderleri
30, 31 -726.982 -614.345 -231.017 -243.439
Pazarlama Giderleri
30, 31 -1.734.784 -1.347.510 -602.628 -517.385
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30, 31 -56.274 -53.735 -17.783 -17.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 570.363 1.133.581 111.772 674.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -361.012 -582.204 -75.690 -311.041
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 75.396 79.808 28.093 30.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.113.588 2.336.817 754.000 1.113.159
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 407.154 1.274.207 43.949 814.437
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -82.248 -64.437 -46.012 -61.093
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 3.612 -29.692 28.778 -29.692
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
33 0 -89.502 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
33 0 138.358 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.442.106 3.565.751 780.715 1.836.811
Finansman Gelirleri
34 1.679.966 1.800.048 741.933 1.095.839
Finansman Giderleri
34 -2.218.292 -2.179.963 -901.981 -1.382.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.903.780 3.185.836 620.667 1.550.307
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32.682 -173.492 -33.459 -97.891
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -187.906 -437.040 -17.206 -230.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 220.588 263.548 -16.253 132.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.936.462 3.012.344 587.208 1.452.416
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.936.462 3.012.344 587.208 1.452.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 577.480 937.816 156.374 420.917
Ana Ortaklık Payları
28 1.358.982 2.074.528 430.834 1.031.499
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 37 0,60400000 0,92200000 0,19150000 0,45840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.078.338 889.683
Dönem Karı (Zararı)
28 1.936.462 3.012.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.189.172 -188.573
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19, 20 994.279 772.887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10, 11, 13 6.204 58.832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 171.423 197.549
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8, 32, 34, 38 479.426 121.823
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32, 34 -30.283 -172.783
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 33 -317.990 -1.250.805
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -75.396 -79.808
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -32.682 173.492
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -6.916 -7.821
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 1.107 -1.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.154.701 -1.434.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32, 38 -294.272 -689.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 32, 38 -158.433 -8.768
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -16.599 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12, 34 29.249 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -659.039 -993.226
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32 -122.851 449.873
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 26.559 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 14, 27, 38 60.560 11.246
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12, 34 -36.339 -11.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14, 27 16.464 -192.213
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.970.933 1.389.262
Ödenen Faiz
8, 32, 34, 38 -558.267 -249.612
Alınan Faiz
32, 34, 38 0 60.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -32.012 -31.723
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -302.316 -278.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.793.567 -1.750.848
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -465.253
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7, 33 34.543 5.482
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -67.879 -9.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 18, 20 45.662 58.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 11, 18, 20, 33 -1.662.756 -1.477.979
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -389 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.100 7.099
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -808.534 -1.490.284
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3, 14 719.825 1.322.517
Alınan Temettüler
16 105.532 81.560
Alınan Faiz
6, 7, 33, 34 244.094 197.372
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10, 11, 27 -410.765 19.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.148.812 -476.441
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -51.242 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 11.643.799 5.545.216
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8, 34 -6.774.669 -5.564.203
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -49.170 -645
Ödenen Temettüler
28 -619.906 -456.809
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.433.583 -1.337.606
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
377.024 1.720.295
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.810.607 382.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.164.067 3.460.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.974.674 3.842.702
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.624.971 1.225.420 9.836.574 3.225.841 13.062.415
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.072 -22.072 -5.545 -27.617
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.602.899 1.225.420 9.814.502 3.220.296 13.034.798
Transferler
43.074 1.182.346 -1.225.420 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.494 1.342.834 12.979 2.074.528 3.550.835 1.049.420 4.600.255
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-991 56.906 55.915 -54.659 1.256
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-300.000 -300.000 -156.809 -456.809
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.343 2.977 4.320 -4.320 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23.554 23.554 5.320 28.874
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.681.887 2.220.660 158.437 4.581.661 2.074.528 13.149.126 4.059.248 17.208.374
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.585.402 158.437 4.231.128 2.325.840 12.737.269 3.989.505 16.726.774
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-18.410 -18.410 -2.697 -21.107
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-4.173 -103.200 66.272 -41.101 27.313 -13.788
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.109.518 2.392.112 12.677.758 4.014.121 16.691.879
Transferler
-21.157 29.206 2.384.063 -2.392.112 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.354 397.768 1.358.982 1.810.104 586.957 2.397.061
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
36 36 4.444 4.480
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -219.906 -619.906
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.521 49.993 51.514 -51.514 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-408.766 -408.766 -7.200 -415.966
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.059.384 1.957.840 187.643 5.734.844 1.358.982 13.730.646 4.326.902 18.057.548
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795007
BIST