***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün negatif'ten, durağan'a revize edilmesi sonrası,Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notunun BB-olarak teyit edildiği, görünümün ise negatif'ten, durağana revize edildiği kamuya açıklanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798005BIST