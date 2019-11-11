***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.11.2019 13:53
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün negatif'ten, durağan'a revize edilmesi sonrası,Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notunun BB-olarak teyit edildiği, görünümün ise negatif'ten, durağana revize edildiği kamuya açıklanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798005
BIST
16:10103.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 665,17
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:105,7694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:106,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:10271,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,99
|Açılış
|: 271,32
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,60
|85.608.777
|% 15,28
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|GYHOL
|7,25
|5.956.463
|% 11,20
|
|KLNMA
|46,38
|4.262.512
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|FONET
|3,15
|13.939.918
|% -6,80
|
|MNDRS
|0,86
|32.242.221
|% -6,52
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|ASELS
|18,87
|300.740.475
|% -0,21
|
|GARAN
|9,88
|251.900.823
|% 0,92
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|SMART
|3,59
|230.998.576
|% 10,46
|
|KRDMD
|2,29
|133.133.865
|% -0,87
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4119
|7,4490
|% 0,90
|
|Frank
|5,7852
|5,8200
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5345
|1,5422
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|2,66
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|5,11
|
|Yarım
|868
|890
|2,48
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-0,46
|
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