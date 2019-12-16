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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

16.12.2019 13:27
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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/11/2018
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
16/11/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/12/2019
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne  uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu"  tamamlanmıştır. 14 Aralık 2018 tarihinde açıklamış olduğumuz 95.28 (10 üzerinden 9.53) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 95.34 (10 üzerinden 9.53) olarak revize edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama  metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,36 96,98 99,48 92,39 95,34




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803609


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Cumhuriyet 1.839 1.867 20,00  
Tam 1.832 1.877 15,75  
Yarım 885 908 7,62  
Çeyrek 444 454 3,81  
Gümüş Gr. 3,20 3,21 0,04  
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