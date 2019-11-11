***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2019 09:55
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) arasında 10 Kasım 2014 tarihinde imzalanmış olan bağlı ortaklığımız Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Paşabahçe) paylarının alım/satım opsiyon sözleşmesi kapsamında, ilgili payların alım opsiyonunun kullanılması ile ilgili 152.559.975,76 Euro'nun pay alım bedeli olarak EBRD' ye geri ödenmesine ve EBRD portföyünde bulunan %14.85'lik Paşabahçe paylarının devralınarak opsiyonun kapatılmasına, bu opsiyonun kapatılması finansmanında kullanılmak üzere EBRD' den 2 yıl ana para geri ödemesiz, 6 ayda bir ve 5 eşit taksitte ana para geri ödemeli, yıllık EURIBOR + %2.40 faiz oranlı 100 Milyon Euro tutarında kredi kullanılmasına karar verilmiş olup sürece ilişkin işlemlerin tamamlanmasına takiben gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797882
BIST
16:20103.647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 493,70
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:205,7719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,7730
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:206,3739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:20271,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,96
|Açılış
|: 271,30
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,68
|90.831.510
|% 16,35
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|SMART
|3,64
|236.124.939
|% 12,00
|
|KLNMA
|46,38
|4.364.734
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|MNDRS
|0,86
|32.257.208
|% -6,52
|
|FONET
|3,16
|14.019.550
|% -6,51
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.133.075.176
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|344.640.099
|% -0,80
|
|ASELS
|18,86
|305.368.247
|% -0,26
|
|GARAN
|9,89
|264.040.650
|% 1,02
|
|HALKB
|5,83
|244.447.481
|% 1,04
|
|PETKM
|3,70
|344.640.099
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.133.075.176
|% 1,80
|
|SMART
|3,64
|236.124.939
|% 12,00
|
|KRDMD
|2,30
|136.339.565
|% -0,43
|
|HALKB
|5,83
|244.447.481
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4096
|7,4468
|% 0,87
|
|Frank
|5,7849
|5,8197
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5343
|1,5420
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,18
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|5,11
|
|Yarım
|868
|890
|2,48
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,03
|62,03
|-0,48
|