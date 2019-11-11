***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) arasında 10 Kasım 2014 tarihinde imzalanmış olan bağlı ortaklığımız Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Paşabahçe) paylarının alım/satım opsiyon sözleşmesi kapsamında, ilgili payların alım opsiyonunun kullanılması ile ilgili 152.559.975,76 Euro'nun pay alım bedeli olarak EBRD' ye geri ödenmesine ve EBRD portföyünde bulunan %14.85'lik Paşabahçe paylarının devralınarak opsiyonun kapatılmasına, bu opsiyonun kapatılması finansmanında kullanılmak üzere EBRD' den 2 yıl ana para geri ödemesiz, 6 ayda bir ve 5 eşit taksitte ana para geri ödemeli, yıllık EURIBOR + %2.40 faiz oranlı 100 Milyon Euro tutarında kredi kullanılmasına karar verilmiş olup sürece ilişkin işlemlerin tamamlanmasına takiben gerekli bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797882BIST