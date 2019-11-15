***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2019 10:03
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) portföyünde bulunan bağlı ortaklığımız Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş.'nin %14.85'e denk gelen payları 14.11.2019 tarihi itibariyle devralınmış ve 11.11.2019 tarihinde açıklamış olduğumuz ilgili işlemler tamamlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799067
BIST
11:51104.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 961,64
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:515,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0140
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:516,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:51271,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 271,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,65
|4.012.225
|% 13,23
|
|KLNMA
|42,78
|20.390.603
|% 10,94
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.922.519
|% -6,50
|
|FORMT
|5,11
|787.424
|% -5,55
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|THYAO
|13,65
|458.635.198
|% 0,29
|
|GARAN
|9,82
|130.276.782
|% 0,82
|
|ASELS
|19,16
|118.294.891
|% 1,05
|
|HALKB
|5,76
|111.373.809
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.360.964
|% 6,30
|
|KARSN
|1,35
|111.360.964
|% 6,30
|
|THYAO
|13,65
|458.635.198
|% 0,29
|
|KRDMD
|2,33
|72.584.467
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,77
|81.540.642
|% 1,84
|
|OZGYO
|1,28
|28.891.859
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4009
|7,4380
|% 0,27
|
|Frank
|5,8071
|5,8420
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|-6,11
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|-2,66
|
|Yarım
|867
|889
|-1,29
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,28
|62,28
|0,00
|