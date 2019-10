***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET KIRMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.REHA AKÇAKAYA Düzcam Grup Başkanı Mühendis Düzcam Grubu Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı Trakya Cam San. A.Ş.,ve Şişecam Otomotiv A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.,ve Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Flat Glass India Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.CEMİL TOKEL Cam Ev Eşyası Grup Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Başkan Vekili. Denizli Cam San. ve Tic.A.Ş., ve Camiş Ambalaj San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.ABDULLAH KILINÇ Cam Ambalaj Grup Başkanı - Türkiye Mühendis Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı JSC Mina Chairman, Anadolu Cam San. A.Ş., and Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Vice Chairman.AYDIN SÜHA ÖNDER Cam Ambalaj Grup Başkanı - Rusya Bankacı Cam Ambalaj Grup Başkanı - Rusya YokTAHSİN BURHAN ERGENE Kimyasallar Grup Başkanı Mühendis Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Soda Sanayii A.Ş. ve Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Mali İşler Başkanı Mühendis Düzcam Grubu Mali İşler Direktörü Çayırova Cam Sanayii A.Ş., ve Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya İnvestment B.V. Şişecam Flat Glass Holding B.V. TRSG Glass Holding B.V. Paşabahçe Investment B.V. İstanbul İnvestment B.V. Nude Design İnvestment B.V. Nude Glass İnvestment B.V. AC Glass Holding B.V. Anadolu Cam Investment B.V. Balsand B.V. Şişecam Chem Investment B.V. SC Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi.ŞENER OKTİK Ar-Te-Ge Başkanı Mühendis Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı YokÖZLEM VERGON Strateji Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü Sc Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Sigorta A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı.ŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Endüstri Mühendisi Yok YokSELMA ÖNER Topluluk Satınalma Başkanı Mühendis Topluluk Satınalma Koordinatörü, Düzcam Grubu Tedarik Zinciri Direktörlüğü, Düzcam Grubu - Yurt Dışı Lojistik Hizmetler Müdürlüğü, Düzcam Grubu Pazarlama Stratejileri Uzmanlığı,Düzcam Grubu Geliştirme Uzman Yardımcılığı,CEE Grubu Lojistik Mühendisliği Camiş Madencilik A.Ş. ve Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi.GİZEP SAYIN Genel Müdürlük Koordinatörü Mühendis Kimyasallar Grubu İş geliştirme ve Stratejik Planlama Başkan Yardımcısı YokOĞUZ HALUK SOLAK İç Denetim Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Denetim Başkanı YokÖZGÜN ÇINAR Risk Yönetimi Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı YokGÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Başkanı Mühendis Yok YokBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTrakya Cam Sanayii A.Ş. Düzcam. oto camı ve işlenmiş cam üretimi ve satışı 1.250.000.000,00 876.702.383,10 TRY 70,14 Bağlı OrtaklıkÇayırova Cam Sanayii A.Ş. Ticari faaliyet 9.397.297,00 6.752.447,00 TRY 71,86 Bağlı OrtaklıkPaşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 224.117.049,00 189.645.717,00 TRY 84,61 Bağlı OrtaklıkCamiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9.000.000,00 9.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAnadolu Cam Sanayii A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı 750.000.000,00 579.527.684,86 TRY 77,27 Bağlı OrtaklıkSoda Sanayii A.Ş. Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satışı 1.000.000.000,00 617.506.548,30 TRY 61,75 Bağlı OrtaklıkCam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı ve polyester üretimi ve satışı 60.000.000,00 36.119.023,00 TRY 60,20 Bağlı OrtaklıkCamiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25.000.000,00 9.869.958,00 TRY 39,48 İştirakCamiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20.143.206,38 20.143.206,38 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkMadencilik San. ve Tic. A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkBosen Enerji Elektrik Üret. Oto. Pro. Grb. A.Ş. Elektrik üretimi 161.500.000,00 1.986,00 TRY 0,00 İştirakİş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal kiralama 695.302.645,00 530.315,35 TRY 0,08 İştirakSC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 50.000,00 50.000,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58.000.000,00 52.200.000,00 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık