***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET KIRMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.REHA AKÇAKAYA Düzcam Grup Başkanı Mühendis Düzcam Grubu Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı Trakya Cam San. A.Ş.,ve Şişecam Otomotiv A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.,ve Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Flat Glass India Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.CEMİL TOKEL Cam Ev Eşyası Grup Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Başkan Vekili. Denizli Cam San. ve Tic.A.Ş., ve Camiş Ambalaj San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.ABDULLAH KILINÇ Cam Ambalaj Grup Başkanı Mühendis Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı-Türkiye JSC Mina Chairman, Anadolu Cam San. A.Ş., and Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Vice Chairman.TAHSİN BURHAN ERGENE Kimyasallar Grup Başkanı Mühendis Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Soda Sanayii A.Ş. ve Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Mali İşler Başkanı Mühendis Düzcam Grubu Mali İşler Direktörü Çayırova Cam Sanayii A.Ş., ve Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya İnvestment B.V. Şişecam Flat Glass Holding B.V. TRSG Glass Holding B.V. Paşabahçe Investment B.V. İstanbul İnvestment B.V. Nude Design İnvestment B.V. Nude Glass İnvestment B.V. AC Glass Holding B.V. Anadolu Cam Investment B.V. Balsand B.V. Şişecam Chem Investment B.V. SC Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi.ŞENER OKTİK Ar-Te-Ge Başkanı Mühendis Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı YokÖZLEM VERGON Strateji Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü Sc Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Sigorta A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı.ŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Endüstri Mühendisi Yok YokSELMA ÖNER Topluluk Satınalma Başkanı Mühendis Topluluk Satınalma Koordinatörü, Düzcam Grubu Tedarik Zinciri Direktörlüğü, Düzcam Grubu - Yurt Dışı Lojistik Hizmetler Müdürlüğü, Düzcam Grubu Pazarlama Stratejileri Uzmanlığı,Düzcam Grubu Geliştirme Uzman Yardımcılığı,CEE Grubu Lojistik Mühendisliği Camiş Madencilik A.Ş. ve Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi.GİZEP SAYIN Genel Müdürlük Koordinatörü Mühendis Kimyasallar Grubu İş geliştirme ve Stratejik Planlama Başkan Yardımcısı YokÖZGÜN ÇINAR Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Risk Yönetimi Başkanı YokGÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Başkanı Mühendis Yok Yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807228BIST