***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
07.01.2020 09:27
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808084
BIST
11:56112.775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.362,28
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:565,9676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
11:566,6756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
11:56300,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 300,13
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,86
|12.627.017
|% 13,94
|
|BURVA
|11,36
|2.834.546
|% 11,81
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|7,90
|1.710.996
|% -15,33
|
|IHGZT
|5,40
|232.477
|% -9,70
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|EGCYO
|0,25
|20.101
|% -3,85
|
|THYAO
|13,77
|586.693.753
|% 1,77
|
|ASELS
|22,26
|203.663.719
|% 0,82
|
|IPEKE
|9,18
|137.206.369
|% 0,11
|
|GARAN
|10,75
|100.938.764
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,64
|95.341.596
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,56
|69.459.401
|% 2,63
|
|THYAO
|13,77
|586.693.753
|% 1,77
|
|ISGYO
|1,80
|75.426.048
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,64
|95.341.596
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,43
|44.361.167
|% 2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8474
|7,8868
|% 0,10
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5848
|1,5927
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-0,81
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-15,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|-15,46
|
|Yarım
|959
|984
|-7,48
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|-0,50
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