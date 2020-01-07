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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

07.01.2020 09:27
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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808084


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Gümüş.Ons 18,10 18,14 -0,03  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,00  
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