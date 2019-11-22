***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
22.11.2019 12:12
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKBK12033
Nominal Değer (TL)
67.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/11/2019
Vadesi (Gün)
45
İtfa Tarihi
06/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800067
BIST
16:51106.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -517,32
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:515,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0194
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7191
En Düşük
5,6924
16:516,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:51270,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,63
|Açılış
|: 270,15
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,27
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|41.703.510
|% 19,89
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,53
|29.893.996
|% 11,04
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.250.251
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.655.997
|% -4,89
|
|VAKBN
|5,05
|153.547.062
|% -0,39
|
|HALKB
|5,79
|132.079.755
|% 0,17
|
|PGSUS
|76,60
|125.838.802
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|TKNSA
|2,93
|103.725.536
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|CEMAS
|1,20
|54.143.793
|% 1,69
|
|TKNSA
|2,93
|103.725.536
|% 3,17
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|ODAS
|1,59
|38.657.716
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3285
|7,3652
|% -0,07
|
|Frank
|5,7232
|5,7577
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5194
|1,5270
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|4,76
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,36
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|4,87
|
|Yarım
|862
|884
|2,35
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,18
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,20
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