SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|ATAGY
|4,61
|8.911.090
|% 14,96
|HATEK
|7,31
|17.784.537
|% 12,98
|BURVA
|5,40
|7.034.590
|% 10,66
|QNBFL
|60,50
|2.714.199
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7286
|7,7673
|% 1,57
|Frank
|5,8819
|5,9174
|% 0,45
|Riyal
|1,5434
|1,5512
|% 0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,03
|Altın Gr.
|274
|274
|0,80
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|3,00
|Tam
|1.810
|1.855
|-7,56
|Yarım
|875
|897
|-3,65
|Çeyrek
|439
|449
|-1,83
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|0,74
Seans Raporu
- 11:40ARMDA Yüzde -5.93 oranında düşüşle 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 297 adet işlem
- 11:38XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -752, 84 kaybederek (% -0.57 ) 132, 082
- 11:38XU100 Endeks 108, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 704.00 milyon TL de
- 11:38SMART Yüzde -19.96 oranında düşüşle 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 687 adet işlem
- 11:37FONET Yüzde -10.63 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 070 adet işlem