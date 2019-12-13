***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [SKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Bildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi29/11/2019Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıŞEKERBANK T.A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı Türüİlave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarıISIN KoduTRSSKBKA0017Nominal Değer (TL)250.000.000Vade Başlangıç Tarihi11/12/2019İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih17/12/2019İtfa Tarihiİhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalar13.12.2019 tarih ve 15:33:03 saatinde geçilen duyurunun Borçlanma Aracı Türü kısmına ekleme yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803399BIST