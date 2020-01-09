***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
09.01.2020 17:48
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SKBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ŞEKERBANK T.A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKBK32015
Nominal Değer (TL)
98.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
09/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/01/2020
Vadesi (Gün)
53
İtfa Tarihi
02/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811108
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 5.114,40
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
18:055,8692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0456
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8570
18:056,5272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0478
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5075
18:05292,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -4,30
|Açılış
|: 292,71
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,45
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.592.415
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.854.546
|% 19,90
|
|KARTN
|435,80
|69.780.154
|% 16,99
|
|CELHA
|7,32
|22.979.957
|% 15,46
|
|INFO
|7,00
|88.354
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|36.126.340
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|ARTI
|0,96
|131.704
|% -4,00
|
|ATAGY
|4,61
|11.474.773
|% -3,96
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 5,56
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6439
|7,6822
|% -1,08
|
|Frank
|6,0111
|6,0473
|% -0,74
|
|Riyal
|1,5596
|1,5674
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,29
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,77
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|-0,22
|
Seans Raporu
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17:55
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