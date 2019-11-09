***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 -54.057 0 1.373.597 362.949 0 2.712.151 0 2.712.151TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 6.095 0 1.373.597 -114.182 0 2.295.172 0 2.295.172Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.625 82.625 0 82.625Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 -11.481 0 0 0 0 -11.481 0 -11.481Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 -5.386 0 1.736.546 -477.131 82.625 2.366.316 0 2.366.316Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.882 -231.882 0 -231.882Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 7.226 0 0 0 0 7.226 0 7.226Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 2.681 0 1.345.773 0 -231.882 2.152.670 0 2.152.670Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.964.950 10.734.240 21.699.190 11.244.924 11.276.391 22.521.315GARANTİ VE KEFALETLER(1) 3.118.789 2.085.266 5.204.055 3.396.221 2.517.867 5.914.088Teminat Mektupları3.112.754 837.415 3.950.169 3.388.786 991.562 4.380.348Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler200.030 7.372 207.402 148.504 3.772 152.276Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 2.912.724 830.043 3.742.767 3.240.282 987.790 4.228.072Banka Kredileri0 123.482 123.482 0 132.949 132.949İthalat Kabul Kredileri0 123.482 123.482 0 132.949 132.949Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler1.216 190.382 191.598 1.976 260.858 262.834Belgeli Akreditifler1.216 190.382 191.598 1.976 260.858 262.834Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 501.002 501.002 0 174.680 174.680T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 501.002 501.002 0 174.680 174.680Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden4.819 432.985 437.804 5.459 957.818 963.277Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 3.628.427 1.214.359 4.842.786 2.321.902 84.759 2.406.661Cayılamaz Taahhütler3.193.218 1.214.359 4.407.577 1.822.705 84.759 1.907.464Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.175.691 1.201.387 2.377.078 22.231 73.933 96.164Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.100.661 12.972 1.113.633 980.296 10.826 991.122Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri394.203 0 394.203 336.022 0 336.022İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri9.485 0 9.485 10.032 0 10.032Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri512.629 0 512.629 473.623 0 473.623Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri549 0 549 501 0 501Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler(4) 435.209 0 435.209 499.197 0 499.197Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri435.209 0 435.209 499.197 0 499.197Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 4.217.734 7.434.615 11.652.349 5.526.801 8.673.765 14.200.566Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar930.000 0 930.000 936.000 0 936.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler930.000 0 930.000 936.000 0 936.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.287.734 7.434.615 10.722.349 4.590.801 8.673.765 13.264.566Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri133.821 235.788 369.609 434.716 656.456 1.091.172Vadeli Döviz Alım İşlemleri87.462 91.179 178.641 226.608 322.233 548.841Vadeli Döviz Satım İşlemleri46.359 144.609 190.968 208.108 334.223 542.331Para ve Faiz Swap İşlemleri2.714.017 5.847.220 8.561.237 3.698.020 7.298.273 10.996.293Swap Para Alım İşlemleri231.124 3.513.766 3.744.890 970.090 3.847.410 4.817.500Swap Para Satım İşlemleri2.482.893 1.172.426 3.655.319 2.327.930 2.255.145 4.583.075Swap Faiz Alım İşlemleri0 580.514 580.514 200.000 597.859 797.859Swap Faiz Satım İşlemleri0 580.514 580.514 200.000 597.859 797.859Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları439.896 1.250.548 1.690.444 458.065 610.742 1.068.807Para Alım Opsiyonları316.368 523.654 840.022 234.015 289.080 523.095Para Satım Opsiyonları123.528 726.894 850.422 224.050 321.662 545.712Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 101.059 101.059 0 108.294 108.294EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER448.611.708 228.981.927 677.593.635 429.099.857 223.214.524 652.314.381EMANET KIYMETLER1.775.059 1.398.044 3.173.103 1.617.052 1.231.282 2.848.334Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler142.774 55.786 198.560 142.774 89.844 232.618Tahsile Alınan Çekler1.543.696 124.842 1.668.538 1.348.012 128.918 1.476.930Tahsile Alınan Ticari Senetler84.582 415.885 500.467 65.098 158.429 223.527Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 632.204 634.784 2.124 695.644 697.768İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.426 169.327 170.753 59.043 158.447 217.490Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER443.026.546 226.720.761 669.747.307 423.429.725 220.986.135 644.415.860Menkul Kıymetler22.000 63 22.063 22.000 59 22.059Teminat Senetleri106.130.374 39.150.672 145.281.046 99.952.446 37.881.245 137.833.691Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul28.939.732 12.702.121 41.641.853 28.316.799 11.630.413 39.947.212Diğer Rehinli Kıymetler306.639.675 174.832.221 481.471.896 293.982.660 171.441.146 465.423.806Rehinli Kıymet Alanlar1.294.765 35.684 1.330.449 1.155.820 33.272 1.189.092KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.810.103 863.122 4.673.225 4.053.080 997.107 5.050.187BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI459.576.658 239.716.167 699.292.825 440.344.781 234.490.915 674.835.696Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-104.087 -2.029.214Alınan Faizler3.145.056 1.189.188Ödenen Faizler-2.185.693 -1.421.939Alınan Temettüler1.289 2.716Alınan Ücret ve Komisyonlar351.561 317.593Elde Edilen Diğer Kazançlar222.657 1.077.961Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar252.148 440.620Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-375.175 -320.180Ödenen Vergiler-12.135 -31.086Diğer-1.503.795 -3.284.087Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-689.807 1.586.383Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.497 2.224Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış966.601 -1.742.780Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-383.135 837.306Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-179.293 -3.993.264Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)313.979 5.185.827Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.235.283 857.995Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-171.179 439.075Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-793.894 -442.831YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları821.687 -334.024İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -12.500Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)585 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-22.420 -43.362Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller138.667 89.940Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-23.288 -925.705Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar63.724 847.632Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -380.223Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar792.278 112.457Diğer-127.859 -22.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-572.595 119.206Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit419.181 835.683Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-944.677 -713.459İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-47.099 -3.018Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi103.522 895.939Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-441.280 238.290Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.923.914 3.595.658Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.482.634 3.833.948Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-231.882 82.625DİĞER KAPSAMLI GELİRLER7.226 -11.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7.226 -11.481Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri9.033 -14.404Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.807 2.923TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-224.656 71.144Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.424.500 2.921.404 4.345.904 1.687.684 3.002.378 4.690.062Nakit ve Nakit Benzerleri724.311 2.852.428 3.576.739 962.857 2.756.790 3.719.647Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 724.878 2.553.843 3.278.721 918.291 2.640.353 3.558.644Bankalar(3) 312 298.585 298.897 357 116.437 116.794Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 45.365 0 45.365Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-879 0 -879 -1.156 0 -1.156Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 2.476 10.130 12.606 1.501 9.524 11.025Devlet Borçlanma Senetleri2.476 10.130 12.606 1.501 9.524 11.025Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 608.694 21.319 630.013 555.003 15.301 570.304Devlet Borçlanma Senetleri601.277 0 601.277 547.586 0 547.586Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.417 21.319 28.736 7.417 15.301 22.718Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 89.019 37.527 126.546 168.323 220.763 389.086Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı89.019 37.527 126.546 168.323 220.763 389.086Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.347.370 6.899.627 22.246.997 16.340.932 7.632.616 23.973.548Krediler(5) 15.214.356 5.859.570 21.073.926 15.399.665 6.656.485 22.056.150Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 1.852.032 1.040.057 2.892.089 2.447.744 976.131 3.423.875Devlet Borçlanma Senetleri1.852.032 307.589 2.159.621 2.447.744 293.076 2.740.820Diğer Finansal Varlıklar0 732.468 732.468 0 683.055 683.055Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.719.018 0 -1.719.018 -1.506.477 0 -1.506.477SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 509.219 0 509.219 318.321 0 318.321Satış Amaçlı509.219 0 509.219 318.321 0 318.321Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI779.704 7.083 786.787 779.704 7.668 787.372İştirakler (Net)(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 775.564 7.083 782.647 775.564 7.668 783.232Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar172.098 7.083 179.181 172.098 7.668 179.766Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar603.466 0 603.466 603.466 0 603.466Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 786.818 0 786.818 627.949 0 627.949MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 109.352 0 109.352 92.434 0 92.434Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer109.352 0 109.352 92.434 0 92.434YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI12.276 0 12.276 1.422 0 1.422ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 202.207 0 202.207 142.324 0 142.324DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 415.766 329.922 745.688 365.124 322.764 687.888VARLIKLAR TOPLAMI19.587.212 10.158.036 29.745.248 20.355.894 10.965.426 31.321.320YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 12.567.314 10.875.722 23.443.036 12.744.487 10.344.647 23.089.134ALINAN KREDİLER(3) 120.375 971.602 1.091.977 97.532 2.229.784 2.327.316PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 4.237 0 4.237 124.596 0 124.596İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 445.442 0 445.442 865.828 0 865.828Bonolar99.811 0 99.811 163.978 0 163.978Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler345.631 0 345.631 701.850 0 701.850Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 118.786 55.701 174.487 167.222 90.010 257.232Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı118.786 55.701 174.487 167.222 90.010 257.232Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 181.051 2.501 183.552 0 0 0KARŞILIKLAR(9) 587.185 202 587.387 479.080 3.617 482.697Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı97.939 0 97.939 82.298 0 82.298Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar489.246 202 489.448 396.782 3.617 400.399CARİ VERGİ BORCU(10) 61.300 0 61.300 56.723 0 56.723ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 452.263 493.650 945.913 452.571 451.050 903.621Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları452.263 493.650 945.913 452.571 451.050 903.621DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 492.448 162.799 655.247 438.835 398.012 836.847ÖZKAYNAKLAR(13) 2.144.694 7.976 2.152.670 2.373.279 4.047 2.377.326Ödenmiş Sermaye1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000Sermaye Yedekleri-174.718 0 -174.718 -174.718 0 -174.718Hisse Senedi İhraç Primleri1.278 0 1.278 1.278 0 1.278Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-175.996 0 -175.996 -175.996 0 -175.996Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler52.816 0 52.816 52.816 0 52.816Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-5.295 7.976 2.681 -8.592 4.047 -4.545Kar Yedekleri1.345.773 0 1.345.773 1.736.546 0 1.736.546Yasal Yedekler290.307 0 290.307 285.989 0 285.989Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler969.063 0 969.063 1.364.154 0 1.364.154Diğer Kar Yedekleri86.403 0 86.403 86.403 0 86.403Kar veya Zarar-231.882 0 -231.882 -390.773 0 -390.773Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -477.131 0 -477.131Dönem Net Kâr veya Zararı-231.882 0 -231.882 86.358 0 86.358Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.175.095 12.570.153 29.745.248 17.800.153 13.521.167 31.321.320Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.087.016 2.978.454 1.013.675 1.189.957Kredilerden Alınan Faizler2.738.169 2.556.401 892.148 1.011.643Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler40.675 36.992 11.685 18.251Bankalardan Alınan Faizler31.284 14.159 16.753 8.754Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.094 62.217 732 18.797Menkul Değerlerden Alınan Faizler264.562 306.391 90.312 130.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.761 1.125 419 237Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar68.385 32.716 23.464 21.811İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler193.416 272.550 66.429 108.823Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri9.232 2.294 2.045 1.641FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -2.311.465 -1.809.425 -699.654 -757.232Mevduata Verilen Faizler-1.887.159 -1.394.788 -608.644 -602.720Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-58.344 -85.380 -14.875 -35.842Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-80.512 -111.944 -1.938 -37.942İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-180.938 -189.276 -56.666 -74.178Kiralama Faiz Giderleri-30.432 -180 -10.142 0Diğer Faiz Giderleri-74.080 -27.857 -7.389 -6.550NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ775.551 1.169.029 314.021 432.725NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ279.901 249.294 89.079 77.889Alınan Ücret ve Komisyonlar351.561 317.593 113.231 106.374Gayri Nakdi Kredilerden57.508 56.528 18.320 19.263Diğer294.053 261.065 94.911 87.111Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-71.660 -68.299 -24.152 -28.485Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-71.660 -68.299 -24.152 -28.485TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 1.289 2.716 -2.335 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -54.028 -197.220 -13.490 -82.916Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)56.738 -29.770 40.069 -31.960Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-97.387 1.064.225 -73.166 688.445Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-13.379 -1.231.675 19.607 -739.401DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 222.657 43.506 165.269 6.124FAALİYET BRÜT KÂRI1.225.370 1.267.325 552.544 433.822BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -640.989 -287.198 -246.309 -132.730DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -84.010 -155.375 -31.343 -44.623PERSONEL GİDERLERİ (-)-373.074 -302.573 -125.044 -103.449DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -420.869 -422.839 -132.273 -135.043NET FAALİYET KARI (ZARARI)-293.572 99.340 17.575 17.977BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) -293.572 99.340 17.575 17.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 61.690 -16.715 833 -6.705Cari Vergi Karşılığı0 0 0 18.351Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-7.940 -185.943 4.360 -107.858Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi69.630 169.228 -3.527 82.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) -231.882 82.625 18.408 11.272DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10),(11) -231.882 82.625 18.408 11.272Grubun Karı (Zararı)-231.882 82.625 18.408 11.272Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) -0,20020000 0,07140000 0,01590000 0,00970000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797844BIST