***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 -54.199 0 1.403.852 346.670 0 2.749.676 40.870 2.790.546TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 5.953 0 1.403.852 -157.643 0 2.305.515 35.864 2.341.379Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.021 99.021 9.792 108.813Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 1 0 -248 4.982 -29 0 15.110 -12.258 0 -130 0 0 7.428 1.071 8.499Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.726 -359.726 0 -1.000 0 -1.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.726 -358.726 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.902 67.135 -13.228 0 25.329 -6.305 0 1.762.448 -517.369 99.021 2.410.964 46.727 2.457.691Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -288.184 -288.184 -5.291 -293.475Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -25 75 0 0 1.738 7.749 0 0 227 0 9.764 -275 9.489Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.907 388.907 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.907 388.907 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.943 78.197 -9.378 0 22.202 2.629 0 1.373.775 -39.072 -288.184 2.134.061 34.783 2.168.844Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.010.915 10.439.739 21.450.654 11.200.444 10.906.698 22.107.142GARANTİ VE KEFALETLER(1) 3.120.409 2.086.987 5.207.396 3.399.645 2.519.339 5.918.984Teminat Mektupları3.114.374 839.136 3.953.510 3.392.210 993.034 4.385.244Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler200.030 7.372 207.402 148.504 3.772 152.276Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.914.344 831.764 3.746.108 3.243.706 989.262 4.232.968Banka Kredileri0 123.482 123.482 0 132.949 132.949İthalat Kabul Kredileri0 123.482 123.482 0 132.949 132.949Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler1.216 190.382 191.598 1.976 260.858 262.834Belgeli Akreditifler1.216 190.382 191.598 1.976 260.858 262.834Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 501.002 501.002 0 174.680 174.680T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 501.002 501.002 0 174.680 174.680Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden4.819 432.985 437.804 5.459 957.818 963.277Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 3.884.045 1.215.559 5.099.604 2.587.245 86.990 2.674.235Cayılamaz Taahhütler3.392.769 1.214.359 4.607.128 2.050.562 84.759 2.135.321Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.175.691 1.201.387 2.377.078 22.231 73.933 96.164Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.096.883 12.972 1.109.855 976.300 10.826 987.126Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri399.858 0 399.858 341.685 0 341.685İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri9.485 0 9.485 10.032 0 10.032Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri512.675 0 512.675 473.944 0 473.944Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri549 0 549 501 0 501Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler197.628 0 197.628 225.869 0 225.869Cayılabilir Taahhütler(4) 491.276 1.200 492.476 536.683 2.231 538.914Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri490.661 0 490.661 535.704 0 535.704Diğer Cayılabilir Taahhütler615 1.200 1.815 979 2.231 3.210TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 4.006.461 7.137.193 11.143.654 5.213.554 8.300.369 13.513.923Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar930.000 0 930.000 936.000 0 936.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler930.000 0 930.000 936.000 0 936.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.076.461 7.137.193 10.213.654 4.277.554 8.300.369 12.577.923Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri135.832 237.506 373.338 447.560 672.968 1.120.528Vadeli Döviz Alım İşlemleri87.462 92.897 180.359 231.148 332.755 563.903Vadeli Döviz Satım İşlemleri48.370 144.609 192.979 216.412 340.213 556.625Para ve Faiz Swap İşlemleri2.482.893 5.531.103 8.013.996 3.371.929 6.908.365 10.280.294Swap Para Alım İşlemleri0 3.513.766 3.513.766 693.999 3.847.410 4.541.409Swap Para Satım İşlemleri2.482.893 856.309 3.339.202 2.327.930 1.865.237 4.193.167Swap Faiz Alım İşlemleri0 580.514 580.514 175.000 597.859 772.859Swap Faiz Satım İşlemleri0 580.514 580.514 175.000 597.859 772.859Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları439.896 1.250.548 1.690.444 458.065 610.742 1.068.807Para Alım Opsiyonları316.368 523.654 840.022 234.015 289.080 523.095Para Satım Opsiyonları123.528 726.894 850.422 224.050 321.662 545.712Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri17.840 16.977 34.817 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 16.977 16.977 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri17.840 0 17.840 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 101.059 101.059 0 108.294 108.294EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER455.852.935 230.201.216 686.054.151 436.117.794 224.698.837 660.816.631EMANET KIYMETLER4.680.156 1.787.699 6.467.855 4.261.936 1.578.609 5.840.545Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler529.008 433.539 962.547 513.304 436.509 949.813Tahsile Alınan Çekler2.023.361 136.285 2.159.646 1.807.316 135.081 1.942.397Tahsile Alınan Ticari Senetler83.854 415.885 499.739 64.174 158.429 222.603Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 618.499 621.079 2.124 682.216 684.340İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.041.352 183.491 2.224.843 1.875.017 166.374 2.041.391Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER446.884.659 227.226.999 674.111.658 427.323.477 221.791.699 649.115.176Menkul Kıymetler22.000 63 22.063 22.000 59 22.059Teminat Senetleri106.531.895 39.877.379 146.409.274 100.340.591 38.821.464 139.162.055Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul29.715.122 13.258.985 42.974.107 29.033.655 12.149.563 41.183.218Diğer Rehinli Kıymetler309.320.877 174.005.655 483.326.532 296.771.411 170.744.419 467.515.830Rehinli Kıymet Alanlar1.294.765 84.917 1.379.682 1.155.820 76.194 1.232.014KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.288.120 1.186.518 5.474.638 4.532.381 1.328.529 5.860.910BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI466.863.850 240.640.955 707.504.805 447.318.238 235.605.535 682.923.773Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-724.683 -1.774.548Alınan Faizler3.315.986 1.260.994Ödenen Faizler-2.532.762 -1.614.973Alınan Temettüler1.289 1.230Alınan Ücret ve Komisyonlar368.612 335.640Elde Edilen Diğer Kazançlar245.258 1.271.825Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar257.898 468.657Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-412.912 -370.489Ödenen Vergiler-18.663 -34.646Diğer-1.949.389 -3.092.786Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-525.235 1.750.102Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış67.660 59.757Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış6.762 -1.535Kredilerdeki Net (Artış) Azalış792.416 -1.680.623Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-621.052 925.761Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-167.767 -3.957.283Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)498.186 4.839.826Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-926.809 1.105.070Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-174.631 459.129Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.249.918 -24.446YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları927.597 -421.295İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-5.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)812 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-24.594 -49.036Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller138.667 89.940Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-23.288 -925.705Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar63.724 847.632Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -380.223Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar792.278 112.457Diğer-15.002 -116.360FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-142.916 272.373Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.288.312 1.388.847Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.371.737 -1.107.678İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -1.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-59.491 -7.796Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi33.794 340.270Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-431.443 166.902Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.044.583 3.889.468Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.613.140 4.056.370Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-293.475 108.813DİĞER KAPSAMLI GELİRLER9.587 7.805Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar75 4.953Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 5.023Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -29Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları94 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19 -41Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar9.512 2.852Yabancı Para Çevrim Farkları1.763 15.110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri9.715 -15.366Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.966 3.108TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-283.888 116.618Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.739.975 3.010.514 4.750.489 2.029.685 3.106.942 5.136.627Nakit ve Nakit Benzerleri787.359 2.941.767 3.729.126 1.002.175 2.866.083 3.868.258Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 736.391 2.598.723 3.335.114 930.193 2.689.044 3.619.237Bankalar(3) 41.323 339.947 381.270 34.699 171.320 206.019Para Piyasalarından Alacaklar11.300 3.104 14.404 53.365 5.827 59.192Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.655 -7 -1.662 -16.082 -108 -16.190Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 257.810 10.130 267.940 297.944 9.524 307.468Devlet Borçlanma Senetleri31.711 10.130 41.841 16.048 9.524 25.572Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar226.099 0 226.099 281.896 0 281.896Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 617.767 21.319 639.086 562.381 15.301 577.682Devlet Borçlanma Senetleri610.190 0 610.190 554.804 0 554.804Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.577 21.319 28.896 7.577 15.301 22.878Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 77.039 37.298 114.337 167.185 216.034 383.219Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı77.039 37.298 114.337 167.185 216.034 383.219Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.119.123 7.313.892 23.433.015 17.075.998 8.087.659 25.163.657Krediler(5) 15.404.550 6.007.677 21.412.227 15.601.077 6.807.102 22.408.179Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 220.051 276.288 496.339 194.366 313.846 508.212Faktoring Alacakları484.733 0 484.733 443.913 0 443.913İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 1.857.742 1.040.411 2.898.153 2.452.249 976.473 3.428.722Devlet Borçlanma Senetleri1.852.032 307.589 2.159.621 2.447.744 293.076 2.740.820Diğer Finansal Varlıklar5.710 732.822 738.532 4.505 683.397 687.902Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.847.953 -10.484 -1.858.437 -1.615.607 -9.762 -1.625.369SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 512.030 0 512.030 320.984 0 320.984Satış Amaçlı512.030 0 512.030 320.984 0 320.984Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI617.829 0 617.829 612.829 0 612.829İştirakler (Net)(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 613.593 0 613.593 608.593 0 608.593Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar613.593 0 613.593 608.593 0 608.593Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 869.091 3.706 872.797 708.376 3.456 711.832MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 110.853 0 110.853 94.111 0 94.111Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer110.853 0 110.853 94.111 0 94.111YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 65.337 0 65.337 61.125 0 61.125CARİ VERGİ VARLIĞI19.259 0 19.259 5.369 0 5.369ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 245.114 0 245.114 173.996 0 173.996DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 571.962 283.038 855.000 492.004 192.250 684.254VARLIKLAR TOPLAMI20.870.573 10.611.150 31.481.723 21.574.477 11.390.307 32.964.784YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 12.687.669 10.629.058 23.316.727 12.835.889 10.104.968 22.940.857ALINAN KREDİLER(3) 546.887 1.895.285 2.442.172 473.392 3.126.688 3.600.080PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 89.617 0 89.617 192.096 0 192.096İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 806.194 0 806.194 1.243.684 0 1.243.684Bonolar448.882 0 448.882 516.302 0 516.302Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler345.631 0 345.631 701.850 0 701.850Tahviller11.681 0 11.681 25.532 0 25.532FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 50.291 55.701 105.992 30.261 91.824 122.085Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı50.291 55.701 105.992 30.261 91.824 122.085Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.173 0 5.173 554 0 554KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 190.687 4.279 194.966 12.363 12.744 25.107KARŞILIKLAR(9) 597.463 845 598.308 486.646 4.236 490.882Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı103.612 554 104.166 87.508 533 88.041Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar493.851 291 494.142 399.138 3.703 402.841CARİ VERGİ BORCU(10) 66.483 40 66.523 63.038 45 63.083ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 1.532 0 1.532SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 452.263 493.650 945.913 452.571 451.050 903.621Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları452.263 493.650 945.913 452.571 451.050 903.621DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 573.202 168.092 741.294 505.778 422.595 928.373ÖZKAYNAKLAR(13) 2.132.649 36.195 2.168.844 2.423.436 29.394 2.452.830Ödenmiş Sermaye1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000Sermaye Yedekleri-164.108 0 -164.108 -164.083 0 -164.083Hisse Senedi İhraç Primleri1.835 0 1.835 1.835 0 1.835Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-165.943 0 -165.943 -165.918 0 -165.918Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler68.819 0 68.819 68.744 0 68.744Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-5.347 30.178 24.831 -9.167 24.511 15.344Kar Yedekleri1.368.438 5.337 1.373.775 1.758.536 4.146 1.762.682Yasal Yedekler301.280 5.410 306.690 296.784 4.220 301.004Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler980.755 0 980.755 1.375.349 0 1.375.349Diğer Kar Yedekleri86.403 -73 86.330 86.403 -74 86.329Kar veya Zarar-326.285 -971 -327.256 -427.440 -766 -428.206Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-36.988 -2.084 -39.072 -515.982 -1.622 -517.604Dönem Net Kâr veya Zararı-289.297 1.113 -288.184 88.542 856 89.398Azınlık Payları33.132 1.651 34.783 38.846 1.503 40.349YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI18.198.578 13.283.145 31.481.723 18.721.240 14.243.544 32.964.784Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.292.223 3.139.379 1.091.103 1.255.660Kredilerden Alınan Faizler2.874.618 2.646.728 950.940 1.047.590Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler41.364 37.394 11.884 18.444Bankalardan Alınan Faizler39.308 24.664 18.146 12.968Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.761 62.376 981 18.874Menkul Değerlerden Alınan Faizler267.714 308.109 91.509 130.955Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.730 2.843 1.669 321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar68.568 32.716 23.411 21.811İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler193.416 272.550 66.429 108.823Finansal Kiralama Faiz Gelirleri37.788 42.725 10.679 18.441Diğer Faiz Gelirleri27.670 17.383 6.964 8.388FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -2.481.261 -1.933.849 -758.472 -804.534Mevduata Verilen Faizler-1.893.929 -1.400.059 -611.323 -603.703Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-153.393 -150.815 -47.971 -62.862Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-89.697 -117.524 -4.779 -40.409İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-237.058 -234.550 -77.062 -93.440Kiralama Faiz Giderleri-32.127 -3.246 -10.665 -1.613Diğer Faiz Giderleri-75.057 -27.655 -6.672 -2.507NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ810.962 1.205.530 332.631 451.126NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ280.809 256.326 89.307 78.846Alınan Ücret ve Komisyonlar368.612 335.640 120.345 112.016Gayri Nakdi Kredilerden57.595 56.527 18.383 19.241Diğer311.017 279.113 101.962 92.775Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-87.803 -79.314 -31.038 -33.170Gayri Nakdi Kredilere-1.615 -920 -595 -396Diğer-86.188 -78.394 -30.443 -32.774TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 1.358 1.230 -2.335 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -94.222 -115.025 -48.492 -33.290Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)56.658 -28.494 41.650 -31.712Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-119.524 1.251.767 -112.470 802.409Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-31.356 -1.338.298 22.328 -803.987DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 245.258 48.552 182.715 7.173FAALİYET BRÜT KÂRI1.244.165 1.396.613 553.826 503.855BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -665.597 -297.779 -262.745 -134.532DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -87.547 -178.726 -32.809 -55.525PERSONEL GİDERLERİ (-)-408.710 -335.275 -136.526 -114.242DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -450.326 -450.433 -140.890 -145.088NET FAALİYET KARI (ZARARI)-368.015 134.400 -19.144 54.468BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) -368.015 134.400 -19.144 54.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 74.540 -25.587 6.105 -16.364Cari Vergi Karşılığı-95 -2.032 69 17.458Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8.007 -187.527 -2.996 -109.893Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi82.642 163.972 9.032 76.071SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) -293.475 108.813 -13.039 38.104DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10),(11) -293.475 108.813 -13.039 38.104Grubun Karı (Zararı)-288.184 99.021 -10.430 29.655Azınlık Payları Karı (Zararı)-5.291 9.792 -2.609 8.449Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) -0,25340000 0,09400000 -0,01130000 0,03290000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797845BIST