***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK tarafından 24.10.2019 tarih ve 61/1383 sayılı karar ile onaylanan ihraç belgesi ve ekleri ile başvuru dokümanları arasında yer alan İhraççı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795334BIST