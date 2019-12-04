***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
04.12.2019 11:07
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 08/11/2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde 250.000.000 TL tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracının ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulan başvurumuz SPK tarafından 28.11.2019 tarih ve 69/1559 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan ihraç belgesi ve ekleri ile başvuru dokümanları arasında yer alan İhraççı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801711
BIST
14:16107.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 334,99
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:165,7422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0016
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:166,3591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3563
14:16272,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,30
|Açılış
|: 272,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|41,40
|691.143
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.828.620
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,34
|195.062.513
|% 17,41
|
|RYSAS
|2,52
|27.894.231
|% 16,67
|
|DERAS
|3,86
|83.366.884
|% 16,27
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|25.120.613
|% -6,51
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,10
|37.914.723
|% -5,41
|
|THYAO
|13,64
|573.084.298
|% 0,22
|
|GARAN
|10,04
|245.211.054
|% 1,41
|
|KRDMD
|2,37
|210.723.830
|% -0,84
|
|YKSLN
|6,34
|195.062.513
|% 17,41
|
|ASELS
|18,86
|194.290.500
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,37
|210.723.830
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|64.990.416
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,45
|85.927.686
|% 2,84
|
|ISFIN
|2,86
|159.048.674
|% -0,69
|
|THYAO
|13,64
|573.084.298
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4710
|7,5084
|% 0,37
|
|Frank
|5,7797
|5,8145
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5263
|1,5340
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-0,62
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|0,43
|
|Yarım
|869
|891
|0,21
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|1,09
|