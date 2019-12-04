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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi

04.12.2019 11:07
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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

İlgi: 08/11/2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde 250.000.000 TL tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracının ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulan başvurumuz SPK tarafından 28.11.2019 tarih ve 69/1559 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan ihraç belgesi ve ekleri ile başvuru dokümanları arasında yer alan İhraççı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801711


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MAALT 39,36 12.828.620 % 20,00  
YKSLN 6,34 195.062.513 % 17,41  
RYSAS 2,52 27.894.231 % 16,67  
DERAS 3,86 83.366.884 % 16,27  
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Frank 5,7797 5,8145 % -0,26  
Riyal 1,5263 1,5340 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.477 -0,62  
Altın Gr. 273 273 -0,23  
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