***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 08.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 750.000.000 TL tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle katkı sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracının ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulan başvurumuz, SPK tarafından 28.11.2019 tarih ve 69/1558 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan ihraç belgesi ve ekleri ile başvuru dokümanları arasında yer alan İhraççı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801712BIST