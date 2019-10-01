***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.10.2019 13:19
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.09.2019 tarihli toplantısında Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000.-TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789359
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