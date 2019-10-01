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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.10.2019 13:19
GÜNCEL HABERLER

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.09.2019 tarihli toplantısında Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000.-TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789359


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