***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.10.2019 12:57
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.10.2019
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı 24.10.2019 tarih, 2019/56 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795228
BIST
16:3898.888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -950,60
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
16:385,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7204
16:386,3764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
16:38275,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,71
|Açılış
|: 275,20
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,86
|39.968.619
|% 16,26
|
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|DITAS
|7,97
|8.776.656
|% 12,25
|
|FENER
|15,85
|379.161.133
|% 12,01
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|KLNMA
|46,06
|92.814.205
|% -7,97
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|24,12
|7.652.221
|% -6,15
|
|THYAO
|11,62
|691.562.160
|% -1,86
|
|ISFIN
|2,56
|598.294.089
|% -5,54
|
|GARAN
|9,26
|463.140.487
|% -2,22
|
|FENER
|15,85
|379.161.133
|% 12,01
|
|AKBNK
|6,95
|262.952.677
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,56
|598.294.089
|% -5,54
|
|IHLGM
|0,72
|101.931.280
|% -5,26
|
|THYAO
|11,62
|691.562.160
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,20
|69.458.743
|% -1,64
|
|KRDMD
|2,18
|118.127.925
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|% 0,23
|
|Frank
|5,7643
|5,7990
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5275
|1,5351
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,01
|
|Altın Gr.
|274
|275
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.852
|4,00
|
|Tam
|1.812
|1.858
|-0,84
|
|Yarım
|876
|899
|-0,41
|
|Çeyrek
|439
|449
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,26
|61,26
|-0,33
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