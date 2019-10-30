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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.10.2019 14:15
GÜNCEL HABERLER

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.10.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.10.2020

Ek Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK tarafından 24.10.2019 tarih ve 61/1383 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan ihraç belgesi ve ekleri ile başvuru dokümanları arasında yer alan İhraççı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru dosyası.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795333


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PKENT 128,00 147.422 % 12,28  
BERA 2,73 25.073.619 % 10,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3656 7,4026 % 0,07  
Frank 5,7531 5,7877 % 0,07  
Riyal 1,5244 1,5320 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.493 1.493 5,59  
Altın Gr. 275 275 0,88  
Cumhuriyet 1.826 1.854 6,00  
Tam 1.817 1.862 3,90  
Yarım 878 901 1,89  
Çeyrek 440 450 0,94  
Gümüş.Ons 17,89 17,91 0,08  
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