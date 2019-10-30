***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.10.2019 14:15
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.10.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.10.2020
Ek Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK tarafından 24.10.2019 tarih ve 61/1383 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan ihraç belgesi ve ekleri ile başvuru dokümanları arasında yer alan İhraççı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru dosyası.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795333
BIST
14:3199.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -381,73
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.457
En Düşük
98.504
14:315,7261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,7290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7223
14:316,3657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:31275,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,53
|Açılış
|: 275,02
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,09
|263.396.693
|% 13,71
|
|KLMSN
|13,25
|41.373.565
|% 13,15
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|BERA
|2,73
|25.073.619
|% 10,98
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|23,92
|6.231.258
|% -6,93
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,67
|478.360.041
|% -1,44
|
|ISFIN
|2,70
|456.630.268
|% -0,37
|
|GARAN
|9,35
|357.373.827
|% -1,27
|
|FENER
|16,09
|263.396.693
|% 13,71
|
|AKBNK
|7,03
|195.620.669
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,70
|456.630.268
|% -0,37
|
|IHLGM
|0,73
|80.346.287
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,20
|49.927.402
|% -1,64
|
|THYAO
|11,67
|478.360.041
|% -1,44
|
|GARAN
|9,35
|357.373.827
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3656
|7,4026
|% 0,07
|
|Frank
|5,7531
|5,7877
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5244
|1,5320
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,59
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.817
|1.862
|3,90
|
|Yarım
|878
|901
|1,89
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,17
|61,17
|-0,42
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Seans Raporu
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