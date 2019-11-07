***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlüğe Yetki VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2018 tarihli ve 56/1299 sayılı onayı ile tahsis edilen 750.000.000.-TL tutarındaki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilir borçlanma aracı limiti 15.11.2019 tarihinde sona erecek olup anılan limitin yenilenmesi amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 07.11.2019 tarihli toplantısında 750.000.000.-TL tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilmesi ile halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797281BIST