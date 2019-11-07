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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.11.2019 17:36
GÜNCEL HABERLER

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2018 tarihli ve 56/1299 sayılı onayı ile tahsis edilen 750.000.000.-TL tutarındaki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilir borçlanma aracı limiti 15.11.2019 tarihinde sona erecek olup anılan limitin yenilenmesi amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 07.11.2019 tarihli toplantısında 750.000.000.-TL tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilmesi ile halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797281


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BOSSA 6,35 50.766.121 % 14,41  
CMENT 13,20 15.515.621 % 13,21  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3351 7,3719 % -0,46  
Frank 5,7462 5,7808 % -0,43  
Riyal 1,5242 1,5318 % -0,29  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 274 274 -1,97  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.811 1.856 -8,03  
Yarım 875 898 -3,89  
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