***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.12.2019 17:34
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının (Tier -2) ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.11.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 750.000.000 TL tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle katkı sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracının ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulan başvurumuz, SPK tarafından 28.11.2019 tarih ve 69/1558 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan ihraç belgesi ve ekleri ile başvuru dokümanları arasında yer alan İhraççı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801326
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3662
En Düşük
6,3225
18:05270,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,05
|Açılış
|: 269,93
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4014
|7,4386
|% -0,17
|
|Frank
|5,7607
|5,7954
|% 0,61
|
|Riyal
|1,5273
|1,5349
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|-3,91
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,32
|61,32
|0,83
|
Seans Raporu
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