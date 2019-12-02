***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının (Tier -2) ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.11.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.11.2020Ek Açıklamalarİlgi: 08.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 750.000.000 TL tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle katkı sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracının ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulan başvurumuz, SPK tarafından 28.11.2019 tarih ve 69/1558 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan ihraç belgesi ve ekleri ile başvuru dokümanları arasında yer alan İhraççı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801326BIST