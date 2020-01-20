***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar" Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "B-", Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "B", Finansal Kapasite Notunu "b-", Destek Notunu "5", Görünümünü "Negatif" ve Uzun Vadeli Ulusal Notunu "BB+(tur)" olarak teyit etmiş, Uzun Vadeli Ulusal Not Görünümünü ise "Negatif" olarak revize etmiştir. Sermaye Benzeri Tahvil Notunu da "CCC+/RR5" olarak açıklamıştır. "http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813632BIST