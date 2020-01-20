***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.01.2020 20:02
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
" Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "B-", Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "B", Finansal Kapasite Notunu "b-", Destek Notunu "5", Görünümünü "Negatif" ve Uzun Vadeli Ulusal Notunu "BB+(tur)" olarak teyit etmiş, Uzun Vadeli Ulusal Not Görünümünü ise "Negatif" olarak revize etmiştir. Sermaye Benzeri Tahvil Notunu da "CCC+/RR5" olarak açıklamıştır. "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813632
BIST
18:05122.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.145,02
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
18:055,9183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0301
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9202
En Düşük
5,8870
18:056,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0360
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5676
En Düşük
6,5259
18:05297,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,65
|Açılış
|: 297,53
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,59
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|64.296.731
|% 20,00
|
|RYGYO
|7,57
|30.620.704
|% 19,97
|
|ISGSY
|4,87
|237.906.433
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|42.606.314
|% 19,92
|
|HUBVC
|29,74
|34.449.092
|% 17,18
|
|DAGHL
|4,67
|25.384.737
|% -14,94
|
|ALYAG
|0,55
|923.175
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|220.591
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,49
|112.741.219
|% -8,64
|
|BMELK
|1,58
|666.936
|% -7,60
|
|THYAO
|15,08
|1.468.637.243
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,03
|543.735.333
|% 1,34
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|MNDRS
|1,38
|292.648.446
|% -7,38
|
|ISGYO
|1,88
|341.321.862
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6682
|7,7066
|% 0,35
|
|Frank
|6,0824
|6,1190
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5719
|1,5797
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|297
|298
|2,67
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|